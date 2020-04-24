影／育達大學生宿舍轉型移工宿舍 苗縣府視察防疫環境

苗栗縣長徐耀昌針對移工的宿舍及居家檢疫場域，今天上午到造橋鄉京元電子委託盛華人力集團-富比服務公司設在當地移工宿舍視察，當地宿舍原先提供育達大學學生住宿，目前已轉型為移工宿舍，管理措施及整體環境讓徐耀昌相當滿意，強調縣府與產業、仲介將共同為移工健康把關。

縣府勞工及青年發展處指出，苗栗縣目前移工人數共2萬2961人，僱用產業移工的事業單位超過795家，目前為防範疫情擴大，中央公告新的政策，凡是新引進產業類移工，雇主或仲介公司必須辦理「居家檢疫」14天，必須先經地方主管機關實地查核確認，符合1人1室及如何落實門禁管制等機制後，才可以引進移工。

徐耀昌率員視察的移工宿舍位於台1線公路育達大學城入口的對面，內有多幢宿舍大樓，全區約5000坪，房間數達到400多間，徐耀昌查看宿舍公共空間與周遭環境，也針入境移工的健康及防疫管理措施進行了解，整體環境讓徐縣長很滿意，認為足以成為移工居住環境的典範，可供其他業者觀摩。