影／育達大學生宿舍轉型移工宿舍 苗縣府視察防疫環境
苗栗縣長徐耀昌針對移工的宿舍及居家檢疫場域，今天上午到造橋鄉京元電子委託盛華人力集團-富比服務公司設在當地移工宿舍視察，當地宿舍原先提供育達大學學生住宿，目前已轉型為移工宿舍，管理措施及整體環境讓徐耀昌相當滿意，強調縣府與產業、仲介將共同為移工健康把關。
縣府勞工及青年發展處指出，苗栗縣目前移工人數共2萬2961人，僱用產業移工的事業單位超過795家，目前為防範疫情擴大，中央公告新的政策，凡是新引進產業類移工，雇主或仲介公司必須辦理「居家檢疫」14天，必須先經地方主管機關實地查核確認，符合1人1室及如何落實門禁管制等機制後，才可以引進移工。
徐耀昌率員視察的移工宿舍位於台1線公路育達大學城入口的對面，內有多幢宿舍大樓，全區約5000坪，房間數達到400多間，徐耀昌查看宿舍公共空間與周遭環境，也針入境移工的健康及防疫管理措施進行了解，整體環境讓徐縣長很滿意，認為足以成為移工居住環境的典範，可供其他業者觀摩。
徐耀昌指出，感謝移工遠渡重洋來台協助苗栗的經濟發展，希望他們在為苗栗經濟打拼時，也能感受到苗栗的幸福城市感，近來新冠肺炎疫情尚未舒緩，提醒移工勤洗手、戴口罩、保持社交距離、做好個人防疫等，疫情期間大家共體時艱，也請事業單位及仲介公司全力協助配合，以免移工入境造成國內防疫缺口。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言