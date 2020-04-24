芎林創生工作站 進駐在地85歲歷史建築金玉豐精米所
由客委會補助成立的「轉芎林．地方創生駐地工作站」，今天正式進駐新竹縣芎林鄉已有85年歷史的金玉豐精米所，透過地方創生工作坊，由地方發起自有特色品牌，今年將著重於鄉內資源調查、潛力分析，發揚客庄之美與特色，邁出芎林鄉地方創生第一步。
芎林鄉公所積極爭取客委會補助的「地方創生-文化產業化調查駐地工作站計畫」，成立地方創生駐地工作站，委託竹冶聯合設計工作室團隊進駐，工作站今天揭牌，客委會主委李永得、新竹縣縣長楊文科、芎林鄉長黃正彪等人均參與揭牌儀式。
李永得說，創生工作站吸引年輕人、文史工作團隊進駐，一起對未來的發展進行討論、提出建議，並保存文化資源。他也承諾只要對客家文化保存、客家福址提昇有幫助的計畫，客委會一定全力支持。
黃正彪表示，地方創生工作有賴於在地人的參與，今年開始推動的駐地工作站，就是要注入年輕活水、找出芎林鄉的地方特色品牌，今年重點工作放在鄉內資源調查與潛力分析，歡迎鄉內的民眾分享芎林的文化脈絡與故事。
地方創生駐地工作站未來將扮演公共參與、青年返鄉、文化產業升級以及地方創生服務的平台，工作室團隊將透過資料收集、實地踏勘、鄉民訪談，調查芎林的生活、生態、節慶、技術、教育、藝術六大文化面向，為芎林鄉地方創生奠定基礎。
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