體恤市府防疫辛勞 議會總質詢今改書面33分鐘敲槌結束

桃園市議會昨天展開為期15天的市政總質詢，市長鄭文燦每天都要率市府團隊到議會備詢，昨天4名議員「問好問滿」，今天4名議員考量市府團隊連月來防疫辛勞，說好多項議題改以書面質詢，今天11點開始4人接力只花了33分鐘質詢就敲槌結束，鄭文燦說，感謝議員體諒市府團隊辛苦，即便是書面質詢，市府一樣會列管處理、回覆。

議長邱奕勝說，議事規則並無規定議員質詢方式，無論是現場或書面質詢都可以，只有明定1人質詢以40分鐘為限，議會尊重議員們選擇質詢的方式，也請市府要妥善處理書面質詢的各項議題，相信不會減弱該有的監督力道，一樣能做好監督市政的工作。

今天總質詢第2天輪到市議員黃景熙、劉曾玉春、莊玉輝與林昭賢4人質詢，黃景熙說，新冠肺炎疫情嚴峻，市長鄭文燦帶領的「桃園隊」不分晝夜做好防疫工作，迄今表現獲得市民肯定，他昨天一早遇到衛生局長王文彥，就覺得王精神不好，太辛苦。

「市府團隊真的很辛苦！」黃景熙說，防疫工作吃重，又以衛生局、警察局與消防局名列前三名，他希望給市府團隊肯定，盡量縮短總質詢時間，因此特別與另3名議員聯繫，其他人聽了也應允配合，決定1人質詢10分鐘，另改以書面質詢方式請市府回應。

黃也說，他也叮嚀市府研考會、議會議事組要將議員的工作報告、總質詢提出的書面質詢做好資料管理，並能妥善回覆議員，給議員一個滿意答覆；研考會主委吳君婷說，會要求市府相關機關在一定時間內回覆，自己也會逐一看過，以書面答覆議員。