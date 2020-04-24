竹市議會視訊會議18分鐘通過40多案 大車站綜規費過關

新竹市議會因應新冠肺炎疫情避免群聚增加感染風險，此次臨時會改採視訊會議，今天提案審查，約18分鐘通過17案議員提案及30案市府提案，並完成市議會程序委員會設置辦法修正案1讀，前次被保留的大車站綜合規畫費墊付案也順利通過，市府將發包開始綜合規畫，預計1年內完成。

市議會議長許修睿說，市議會議事廳空間不大，為避免開議期間，議員、官員群聚增加染疫風險，因此在分流概念又符合議事法規前提下進行分區視訊會議，並透過直播讓民眾收看，全程公開透明。

今天臨時會議程審議提案，議員及市府提案都經分組審查，議會也事先調查每名議員對每一提案的意見，上午10點33分開議後，議員沒有意見的提案都先通過，有意見的提案則由議事人員宣讀後，議長許修睿徵詢其他議員都無意見後，敲槌照案通過，並請市府以書面詳細回覆議會及相關議員。

18分鐘通過47案及完成1案的1讀，許修睿說，這些提案連日來都經過多次協商，充分溝通，雖透過視訊會議，仍能順利完成審議。

市府提案大車站計畫綜合規畫經費墊付案在前次臨時會因部分議員有意見遭保留，此次臨時會市議員張祖琰建議發包後6個月安排進度報告，時力黨團則建議市府應召開3場公聽會，市議員曾資程認為本來就會召開公聽會，無需再做畫蛇添足的附帶議決，此案順利通過。

市府指出，新竹大車站計畫可行性研究案獲行政院核定，綜合規畫總經費4600萬元，中央分兩年補助3864萬元，市府負擔736萬元，今年執行的經費2875萬元墊付案通過後，將辦理招標，綜規內容包大車站計畫建設目的及發展目標、社經及交通特性分析、大地開發與用地取得、財務計畫及經營管理等，預計1年內完成。