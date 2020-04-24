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繪畫陪伴熬過手術 高中女生用顏料呈現內心世界

中央社 / 記者魯鋼駿新竹市24日電

新竹市光復高中廣告設計科二年級學生陳依依從小熱愛繪畫，因病動過大手術，2年停學休養期間靠繪畫紓壓，日前參加全國學生美術比賽獲漫畫類高中職美術班組全國特優佳績。

陳依依以水彩漫畫作品「沒有溫度的生活」參加108學年度全國學生美術比賽，從全國高中職美術班、設計類科的頂尖繪畫好手中脫穎而出，獲漫畫類高中職美術班組全國特優佳績。

陳依依今天接受媒體訪問時表示，這次參賽作品是在描述現代人手機成癮現象，科技造成人與人之間關係冷漠，即使活在同個屋簷下，關心的卻不是在旁同伴，希望大家都能放下手機，為生活增添溫度。

陳依依說，媽媽經營兒童畫室，從小常跟著畫室小朋友一起塗鴉，進而對繪畫產生興趣，雖然不是讀美術班，但仍時常參加繪畫比賽。

陳依依告訴中央社記者，她曾因病住院開刀，休學2年在家休養，醫生要求必須正常作息、不可熬夜，家人為了她的健康著想，不斷勸說放棄需要長時間創作的繪畫，讓她當時相當難熬。但2年停學休養期間都靠繪畫紓壓，之後返回校園續精進，透過顏料呈現她的心情與內心世界。

「是繪畫陪我度過漫長的2年休養時期」陳依依說，為了紓解手術後身體的疼痛與內心恐懼，有空就會拿起畫筆創作，透過顏料抒發心情與內心世界，不僅累積許多作品，繪畫技巧也持續進步。

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