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中壢監理站假日不打烊　加開受理運輸業申辦補助

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
中壢監理站於本周六、日（4月25日及26日），上午8點至下午5點，加開受理申請服務。圖／中壢監理站提供
中壢監理站於本周六、日（4月25日及26日），上午8點至下午5點，加開受理申請服務。圖／中壢監理站提供

配合交通部實施紓困振興方案，桃園市中壢監理站於本周六、日（4月25日及26日），上午8點至下午5點，加開受理申請服務。業者申請請填具請領清冊、提供金融機構存摺封面影本、所屬駕駛人從業證明影本；個人申請請提供申請人身分證影本、金融機構存摺封面影本、申請人從業證明影本（計程車運輸合作社社員、個人經營計程車客運業免填），送至中壢監理站運輸業管理股。

中壢監理站表示，交通部對受新冠肺炎影響發生營運困難的相關運輸產業，實施紓困振興方案，針對遊覽車客運業、計程車客運業駕駛人及小客車租賃業，自今年4月1日至6月30日止，為期3個月，補貼駕駛人於補貼期間每月新臺幣1萬元。截至目前桃園地區受理件數共計5637件，包含遊覽車1100件、計程車4180件、租賃車357件。

中壢監理站也呼籲，桃園市相關紓困補貼方案均已受理辦理，歡迎洽詢並積極申請，詳細紓困資訊可至交通部公路總局網頁最新消息防疫專區查詢，中壢監理站均提供諮詢服務，諮詢電話為(03)4253990轉301，歡迎來電洽詢。交通部及公路總局也將視疫情發展滾動檢視各項紓困方案，協助各汽車運輸業因應此次疫情的衝擊及影響。

監理站 計程車 疫情

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