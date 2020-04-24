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視察移工居家檢疫 徐耀昌籲為防疫把關

中央社 / 苗栗縣24日電

新冠肺炎疫情嚴峻，避免外籍移工成為防疫缺口，苗栗縣長徐耀昌今天前往京元電子委託人力公司管理的移工宿舍視察居家檢疫防疫情形，呼籲雇主、仲介單位共同為移工健康把關。

苗栗縣政府勞工及青年發展處長彭德俊表示，因應新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫，凡新引進產業類移工，雇主或仲介公司必須辦理「居家檢疫」14天，但須先經地方主管機關實地查核確認，符合1人1室及相關防疫措施後，才可以引進移工。

徐耀昌今天前往京元電子公司委託盛華人力集團位於造橋鄉的外國移工宿舍，視察居家防疫情形。該處原本是提供給育達科技大學學生的校外宿舍，因少子化衝擊，數年前委託廠商轉型為人力集團的外籍移工宿舍。

盛華人力集團副總經理陳志輝指出，社區內總共434個房間，已全部作為外籍移工宿舍，目前住有800餘人，新冠肺炎疫情爆發後，已經沒有外籍移工再進駐，仍加強居家檢疫措施，並針對國內轉移的外籍移工，主動採取隔離防疫，須經過14天在單一房間自主檢疫後，才能前往事業單位上班。

徐耀昌查看宿舍公共空間、環境，有庭園造景、設備完善，宿舍清潔、消毒及防疫管理也相當到位，表示肯定。

徐耀昌表示，苗栗縣雇用外籍移工事業單位有795家，目前苗栗縣移工人數達2萬2961人，其中印尼籍與越南籍約占6成，為讓遠渡重洋來到台灣的外籍移工能有舒適、安全的住宿環境，並保持身心健康，避免成為防疫破口，期盼事業單位、仲介公司與縣府共同為移工的健康把關。

一名來自菲律賓的外籍移工表示，在台灣工作將近10年，雇主和台灣人對她都十分友善，台灣就像是第2個家，尤其當世界各國新冠肺炎疫情嚴峻，身在這個優美的環境，讓她感到非常安全。

移工 宿舍 疫情

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