新竹台灣知識經濟園區計畫案 將增加文小、文中小面積

新竹縣政府積極推動的台灣知識經濟旗艦特區案，昨天通過新竹縣都市計畫委員會第312次會議審議，經過充分溝通、採納地方意見，將調整文大用地區位，增加文小、文中小面積，修正後都市計畫面積由先前公展的399公頃增加為435公頃。產發處表示，預計今年5月將修正後計畫書、圖報請內政部都市計畫委員會審議。

台知園區在民國93年經行政院認定為國家重大建設計畫，辦理迄今已歷經15年，縣長楊文科去年在內政部都委會極力爭取，經內政部都委會專案小組第11次會議，同意有關計畫範圍及區段徵收範圍的5項遴選原則後，自同年9月18日起共45天，辦理再公開展覽及2場再公展說明會，收集民意。

產發處表示，為充分了解反對的土地所有權人及反對徵收自救會成員的意見，縣府從去年11月至今年3月召開地主協調會，縣長楊文科也逐一拜訪土地所有權人及自救會成員，針對關心的產業及文大用地區位、不納入區段徵收範圍原地主及農民權益等相關議題，進行多次意見交換，並納入整體規劃考量。

這次再辦公展後共收受791件人民陳情案件，新竹縣都市計畫委員會審議程序從去年12月底至今年4月共召開5次縣都委會專案小組，考量再公展期間各類陳情意見及配合相關單位調整土地使用配置後，原持反對態度的土地面積，已從58.36公頃降低為24.92公頃，大幅減少33.44公頃，使土地規劃更具完整性。

產發處表示，23日的第312次會議通過幾個重要決議，包含調整文大用地區位，增加文小、文中小面積，並劃設機關用地供消防局使用；針對通德堂具有歷史文化保存的建物，規劃為公園用地予以保存；修正後都市計畫面積由再公展的399公頃增加為435公頃，預計今年5月將修正後計畫書、圖報請內政部都市計畫委員會審議。