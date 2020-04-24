記得儲水！桃園3萬戶5月4日將停水11小時

記得儲水囉！台灣自來水公司為辦理桃園龍潭給水廠高壓電氣設備檢驗工程，龍潭區、大溪、復興、平鎮與八德區等多達3萬戶，將從5月4日早上8點到晚上7點停水，總共將停水11小時，桃園市政府提醒民眾儘早儲水，停水期間應關閉抽水機電源，以免空轉過久造成馬達損壞。

市府指出，5月4日當天停水區域包含，龍潭區、大溪區全區及復興區三民里；平鎮區金陵路五至七段、東龍街、洪圳路、金雞湖路、金龍路、東豐路、福龍路一至二段、太平東（西）路、快速路一段、東光路、星友街、龍祥路、廟前路、平東路239、573、659、679巷、新安里、東勢里、龍南路654、666巷、平等路（平東路至東光路）、建安里、福林里；八德區福興里、興仁里、瑞豐里、瑞德里、瑞興里。

總計3萬戶將於5月4日早上8點起至當天晚上7點為止停水，共計11小時，市府提醒民眾預先於停水前6小時完成儲水，並請節約用水，同時避免於停水前開始大量儲水，造成管線末端用戶無水可儲用，停水期間請關閉抽水機電源，以免空轉造成馬達損壞。

市府提醒，若恢復供水後，如仍無水或缺水時，請通知自來水公司或經濟發展局立即處理，如有任何供水問題，可電洽自來水公司24小時免付費服務專線1910，或可向當地里長洽詢，相關資訊可上自來水公司網站查詢https://www.water.gov.tw/mp.aspx?mp=1。