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運量下滑 桃園這11條市區公車下周起減班

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
新冠肺炎疫情衝擊，桃園市區公車載客量減少1成5至3成不等。記者張裕珍／攝影
新冠肺炎疫情衝擊，桃園市區公車載客量減少1成5至3成不等。記者張裕珍／攝影

新冠肺炎疫情衝擊，桃園市區公車載客量減少1成5至3成不等，桃園市交通局考量業者永續經營需求，已經核定統聯客運、三重客運、中壢客運、捷順交通公司共11條路線減班行駛，以減班15%、通勤尖峰時段班次維持不變等為原則，將於27日實施上路。

桃園市交通局指出，市區公車自2月初迄今，各營運路線運量平日減少1.5成至3成不等，假日部分路線更下滑逾4成，統聯客運、三重客運、中壢客運、捷順交通公司陸續向市府提出減班計畫，經評估各路線營運特性、每班次載客量及各站乘車人數後，最後核定11條路線可減班，詳細減班資訊可洽客運公司客服專線詢問及公司網站查詢。

核定11條減班路線為統聯客運【208】、【706】、【713】、【715】、【716】、【717】等6條路線，三重客運【602】、【603】、【708】等3條路線，中壢客運【106】，以及捷順交通【710】；其中統聯【706】因行駛桃園至桃園機場，由於機場出入境旅客已經降至每日不到千人，所以平日減班幅度加大至33%，假日為54％。

交通局指出，市府核定市區公車減班計畫，以減班15%、通勤（學）尖峰時段班次維持不變、無障礙班次維持不變及屬於服務性營運虧損補貼路線不減班等原則，另也提醒搭車民眾請配合中央流行疫情指揮中心的規定，搭乘公車全程皆載口罩，如勸導不聽，司機可拒載並得依「傳染病防治法」第70條規定處3000元到1萬5000元罰鍰。

公車 桃園機場

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