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新竹縣公有市場落實防疫措施 民眾可安心採買

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
仁義市場持續定期消毒環境，民眾常接觸的扶手及廁所則每小時派員消毒。記者陳斯穎／攝影
仁義市場持續定期消毒環境，民眾常接觸的扶手及廁所則每小時派員消毒。記者陳斯穎／攝影

新竹縣11個公有零售市場攤商均配戴口罩，市場出入口也都張貼公告要求民眾進入市場務必配戴口罩，並定期消毒市場環境，提供酒精自動噴霧消毒器、乾洗手液等，縣長楊文科、竹北市長何淦銘今天上午到竹北仁義市場了解市場防疫情形，喊出「防疫做得好、生意才會好」的口號來勉勵攤商。

仁義市場自治會長林慧萍表示，市場出入口眾多，在考量人力不足及分散消費人流情況下，暫時尚無需要設置單一出入口，但出入口都設有酒精乾洗手供民眾使用，也要求各攤商取消試吃活動、用餐及排隊保持安全距離，除每周一休市期間配合經濟部辦理消毒工作外，周間再增加1次全面性消毒，民眾常接觸的扶手及廁所則每小時派員消毒，請民眾放心。

縣府產發處表示，目前縣內11個公有零售市場，縣府均已函請各公所通告攤商及從業人員於市場作業應配戴口罩，如發現未配戴情形請向市場自治會現場巡查人員或各公所市場管理所反映，將即時予以規勸配合，違者將依各市場規約辦理，另呼籲民眾至市場也務必要戴上口罩。

市場持續定期消毒環境，提供酒精自動噴霧消毒器等防疫措施，提供安心採買環境，縣府也協助宣導並發放「自營作業者或無一定雇主之勞工生活補貼」申請資訊，因疫情影響且符合資格的攤商可透過所屬職業工會向勞保局提出申請3萬元紓困。

縣長楊文科今天上午到竹北仁義市場了解市場防疫情形。記者陳斯穎／攝影
縣長楊文科今天上午到竹北仁義市場了解市場防疫情形。記者陳斯穎／攝影

口罩 酒精 疫情

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