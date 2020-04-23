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來客剩1成！遊樂園變失樂園 竹縣8措施紓困

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹報導
受疫情影響，新竹六福村入園遊客數銳減。 記者陳斯穎／攝影
受疫情影響，新竹六福村入園遊客數銳減。 記者陳斯穎／攝影

新竹縣遊樂區業者向縣府陳情，即使是假日，來客數也僅剩約1成，縣長楊文科昨天走訪熱門景點六福村主題樂園，發現入園人數明顯減少，已提出8大紓困措施，助業者度過疫情

桃園小人國遊樂園日前在鄭文燦市長訪視時也大吐苦水表示，來客數不到過去的二成，非假日更慘、不到百人。「現在一直在流血，真的已經流得很嚴重，看政府能否雪中送炭」，希望政府先解決主題樂園稅的問題，像娛樂稅是10%就不合理。鄭文燦回應會檢討稅率的差別化。

六福村表示，今年2到4月遊園人數比去年同期下滑了64%，4月在連假後，社會氛圍更緊張，遊客來園意願更低迷，預估5到6月情況也仍未改善，將比去年同期下滑8至9成，面臨相當大的經營危機。

六福村董事長莊豐如表示，現在經常出現上班員工比入園人數多的狀況，但六福村仍未裁員，儘量不影響員工的工作權，希望政府能在減稅方面提供協助。竹縣其他遊樂園的人潮也明顯減少，業者吐苦水「平均掉七到八成」，現在大家都是苦撐度日。

楊文科表示，疫情期間各遊樂園區的生意確實受到很大衝擊，縣府已提出8大紓困措施，包括「賦稅減免」、「觀光救急」、「防疫補償」、「勞資協助」、「安心貸款」、等，還製作8大紓困措施懶人包，並提供相關諮詢服務。

遊樂園 疫情 楊文科

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