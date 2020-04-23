苗栗縣府聘青年事務委員 力求融合世代接地氣

政府提供自營作業者或無一定雇主的勞工生活補貼，補助3個月共3萬元，桃園市有在職業工會投保且符合資格者共8萬2533人，各職業工會連日來動員受理申請送件給勞保局，經勞保局審核通過，桃園已有243人入帳，市長鄭文燦今天下午到鐵工業職業工會、縫紉業職業工會訪視受理情形，也帶來慰勞品替工會加油打氣，他說，紓困要及時雨也要有感有效，希望勞保局落實7天內撥款，讓勞工「落袋為安」。

2020-04-23 14:49