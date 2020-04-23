苗栗縣府聘青年事務委員 力求融合世代接地氣
苗栗縣政府力求政策推展突破世代隔閡，成立青年事務發展委員會，遴聘多名青年代表，盼為縣政注入創意與活水。
苗栗縣政府今天舉辦第3屆青年事務委員會頒聘典禮，副縣長鄧桂菊到場頒發20名外聘委員聘書，並率領縣府團隊與委員交流8大青年政策，藉由接地氣地溝通與互動，了解彼此需求與期待，持續打造更友善貼近青年朋友需求的政策。
鄧桂菊表示，苗栗縣是全國第一個非直轄市政府成立青年事務專責單位的縣市，縣府陸續推動各項創新青年政策，包括打造青年品牌市集、創設海洋青年創業基地、由青年委員深入地方召開「願景咖啡館」等，協助青年拓展視野與競爭力。
鄧桂菊說，縣府推動8大青年政策中，涵蓋公共參與、職涯發展、人才培育、創就業服務、行銷推廣、地方創生、國際視野與多元活動等面向，期盼獲選聘的青年委員，透過不同背景及自身經驗，與縣府攜手營造有利青年創業就業的生活環境，為苗栗注入新活力。
苗栗縣政府勞工及青年發展處長彭德俊指出，青年事務委員會組成分為青年代表、專家學者代表及縣府各局處代表3部分，第3屆青年代表除納入縣內3所大專校院推薦學生代表會，更考量區域均衡、性別保障及族群參與，辦理公開遴選。
彭德俊表示，第3屆青年代表背景多元，涵蓋勞工、原住民族、托育人員協會、餐廳負責人、返鄉青年團體、設計總監、青農等，期盼能發揮所長，為苗栗青年幸福發聲，給予施政團隊更多可行且友善青年環境的政策建議。
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