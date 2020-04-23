鄭文燦訪視中藥廠 感謝贈各校抗疫清潔產品

桃園市長鄭文燦今天下午前往中壢區，訪視勝昌製藥廠股份有限公司，他表示，新冠肺炎疫情發生以來，勝昌製藥廠推出許多清肺解毒的產品，適合民眾提高免疫力使用，同時也感謝勝昌製藥廠致贈抗疫清潔產品供學校單位使用，與市府一齊對抗疫情。

鄭文燦說，桃園是生技製藥產業重鎮，勝昌製藥廠不僅是外銷日本第一的中藥品牌，勝昌檢驗中心也是通過國際 TAF ISO／IEC 17025 與國家 TFDA 的雙重認證實驗室，並累積30年以上的檢驗經驗，成為中藥科學化的典範。

勝昌製藥總經理李威著表示，在疫情爆發以來，許多國人採用西醫的治療方式，其實中藥也能擔任重要角色，尤其桃園在地有許多台灣最重要的中藥廠商，可以提供協助，感謝鄭文燦今天前來參訪勝昌，同時也希望國內疫情可以盡快緩和。