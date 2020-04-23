桃園299處學校禁飛無人機 民代批不該因噎廢食

無人機專章3月底上路，桃園市飛航圖資採負面表列，市議員徐玉樹納悶，全國僅桃園市將學校列為禁航區，地圖顯示多處紅點猶如「麻花」一樣，他認為，跑道、校園都是美麗風景，市府不該因噎廢食列入禁航區，市長鄭文燦解釋，禁航區並非一律禁止，而是希望透過事前審查，讓校園安心；交通局也評估5月初將彙整各校意見，評估是否放寬。

桃園市已在3月底公告轄內421處為限制無人機飛航場域，包含299處高中以下學校，長期關注無人機議題的徐玉樹是飛友，他今天在議會市政總質詢時，表示最近接到很多學者專家陳情反映，桃園市將學校列為無人機禁飛地區，他認為，無人機空域的確要受到規範，但學校沒有必要禁飛。

「因為個案就禁航簡直因噎廢食」，徐玉樹說，不能因過去曾發生無人機墜落校園事件，就全面禁飛，其實桃園市最美的圖騰就在學校，跑道、校園都是美麗風景，不能因為怕吵、怕掉下來就列禁航，政策應更有國際與科技觀，要求放寬這種不合理的限制。

交通局長劉慶豐說，桃園市將學校列為無人機禁航區，事先徵詢過學校，主要是考量上課期間避免噪音與維護學童安全並不適合開放，交通局會再與教育局研議，鄭文燦也說，若有辦理活動或有其他需求時可申請開放，以透過保留審查權方式兼顧學生安全。

市府交通局運輸規畫科長曾啟倫說，機關或法人可申請在禁航區飛行，但須先登錄民航局遙控無人機管理資訊系統，並填寫活動時間、內容與無人機序號等資料，市府會先請活動地點所屬主管機關審核，若無異議就會通過，但4月以來申請案件極少，以公務機關進行橋梁檢測、工程改善紀錄需要空拍為主，申請案件單純，約一周內就可審核通過。