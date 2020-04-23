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拚大溪觀光升級 民代籲市府超前優化、推導覽APP

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園大溪是桃園知名觀光勝地，來自大溪的市議員陳治文今天在議會質詢，建議市府設置大溪導覽平台APP，以利遊客按圖索驥。圖／桃園市議會提供
桃園大溪是桃園知名觀光勝地，來自大溪的市議員陳治文今天在議會質詢，建議市府設置大溪導覽平台APP，以利遊客按圖索驥。圖／桃園市議會提供

桃園大溪是桃園知名觀光勝地，每到假日湧入來自各地遊客，但受到疫情影響，遊客數量下滑不少。來自大溪的市議員陳治文、李柏坊今天在議會市政總質詢都提出大溪觀光升級構想，陳治文建議市府設置大溪導覽平台App，以利遊客按圖索驥，李柏坊則認為大溪很多景點50年不變，要求市府針對大溪及復興的觀光景點做超前優化，以吸引遊客。

陳治文說，桃園市政府觀旅局雖設置觀光導覽旅遊網，但主要針對大桃園地區，但大溪有豐富文化、觀光與農業建設，且大漢溪周邊景點也多，她認為，遊客到了大溪遊訪，若能透過手機平台輕輕一點就知道，有哪些景點、民宿、美食等一目了然，方便遊覽，她希望市府能評估設置App，讓遊客了解鄰近串連的景點。

市府觀旅局副局長王振鴻說，大溪是桃園觀光的重點，目前市府已建置桃園智慧遊App及桃園觀光導覽網，未來會強化或改進相關主題，讓遊客體驗上更加便利，後續相關意見也會與議員討論。

李柏坊接力質詢也針對大溪觀光發展發聲，他認為疫情衝擊國內觀光，建議市府在等待新冠肺炎疫情過去的同時，應該將優化大溪及復興地區的觀光景點列為重點工作，尤其大溪很多景點50年不變，如石門大壩、碼頭與遊艇依然如舊，更須設法更新優化。

李柏坊說，大溪目前既有觀光設施，包括石門水庫南苑、慈湖等地，除了南苑熱氣球可吸引遊客外，如復興吊橋高空彈跳，周邊可開發符合年輕人的配套措施，還有今年2月新店碧潭舉辦水舞噴泉活動，成功帶進不少遊客，他也認為，慈湖或石門水庫南苑等景點以既有環境條件，可以帶進水舞，增加吸睛程度及經濟效益。

鄭文燦說，市府重視觀光產業發展，曾在石門水庫南苑舉辦熱氣球節，市府觀旅局也正著手南苑周邊地區夜間公園及露營營地規畫案，希望增加旅遊豐富度，讓遊客不急著在下午5點就離開，南苑夜景美麗，他也希望遊客在石門水庫享用完活魚大餐之後，晚上可選擇到南苑走走，避免集中在晚上5點到7點離開，造成交通打結。

至於夜間水舞活動，鄭文燦也說，市府曾在龍潭大池辦理夜間水舞表演活動，獲得各界好評，待大池整體竣工後，水質將會更加潔淨，市府將保留水舞設計，另新店碧潭的水舞活動非常成功，是城市觀光旅遊一大亮點，大溪慈湖或其他地方是否同樣具備「夜間水舞」相關觀光可行性及魅力點，將由觀旅局後續進行調查，綜整考量後研議辦理。

桃園大溪是桃園知名觀光勝地，來自大溪的市議員李柏坊今天在議會市政總質詢提到大溪很多景點50年不變，要求市府針對大溪及復興的觀光景點做超前優化，以吸引遊客。圖／桃園市議會提供
桃園大溪是桃園知名觀光勝地，來自大溪的市議員李柏坊今天在議會市政總質詢提到大溪很多景點50年不變，要求市府針對大溪及復興的觀光景點做超前優化，以吸引遊客。圖／桃園市議會提供

石門水庫 疫情 慈湖

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