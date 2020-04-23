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機器人移動教室首登場 祥儀捐121套機器人教具予竹縣
祥儀創辦人蔡逢春逢今年母校五龍國小校慶，回饋故鄉嘉惠學子，捐贈121套德國原創科技教具「Cagebot科技寶智能機器人」給新竹縣9所國小，新竹縣長楊文科表示，未來是AI時代，機器人教具可讓學子透過實作啟發創意、實踐思維，並帶入108新課綱，幫助新竹縣科技教育向下扎根。
祥儀企業推動機器人產業發展及機器人教育，今天祥儀慈善文教基金會於竹東教網中心捐贈121套德國原創科技教具「Cagebot科技寶智能機器人」，過程中，蔡逢春向楊文科展示全台首次登場「機器人移動教室」，車內設置由科技寶(Cagebot)組成多種類型機器人，包含科技寶無人搬運車、工程機械手臂、舞獅機器人等。
還有成功結合防疫與智慧科技的「類智能搬運機器人」，用無人搬運車傳遞物資，減少人與人接觸感染，「防疫武士」當手靠近，自動噴出消毒液，以及受到小孩喜愛的鋼鐵擂台。蔡逢春表示，機器人是未來產業，能解決問題，如防疫不用一一動手噴酒精，未來移動教室也預計前進受贈學校，進行機器人展演及教育推動。
教育處長楊郡慈表示，祥儀捐贈教具於五龍國小、安興國小、十興國小、埔和國小、中山國小、山崎國小、博愛國小、博愛國中、石光國中，基金會將於5月辦理專業師資培訓，由種子教師領頭參與研習，回校後進行深化推廣，未來號召前進TIRT全能國際機器人邀請賽，楊郡慈也預告，竹縣未來有望籌備舉辦縣級機器人比賽，培養有興趣學子參賽。
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