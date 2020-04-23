竹北博愛籃球場獲客委會補助近2000萬 改建3座風雨球場

新竹縣竹北市博愛街的公29博愛籃球場，假日經常有民眾打球，因球場是露天的，下雨天就無法使用，竹北市公所爭取客家委員會「客庄創生環境營造計畫-禾埕專案計畫」，獲得補助近2000萬元，預計將全區融入客家元素，改建為多功能風雨球場，讓民眾不論晴雨都可運動。

竹北市長何淦銘表示，公29博愛籃球場的使用率高，為了提供民眾不受天候影響的運動空間，原本已獲得企業贊助1300萬元，改建一座風雨球場，並新建公廁，經市公所與地方積極爭取，再獲客委會核定2400萬元，中央補助8成，公所自籌2成，融入客家元素擴大再增建3座風雨球場，增設球場頂蓋、頂蓋太陽能板以及夜間燈光照明等。

市公所預計5月向代表會提墊付案，如墊付預算審議通過，就會展開規劃設計，若申請建照等程序順利，爭取在年底動工，明年中竣工。

客委會主委李永得親自到公29博愛籃球場現勘，他表示，未來會有更多地方以「禾埕」的概念將客家元素帶入運動場。圖／竹北市民代表蔡蕥鍹提供

客委會主委李永得親自到場現勘，立委林思銘、縣議員張珈源、竹北市民代表蔡蕥鍹、鄭建村等也一同到場關心。李永得指出，禾埕是傳統傳統客家空間裡，收成曬穀、鄉親集會、感情交流、學習活動的場所，但以現代的建築規劃跟都市計畫上，要建立一個禾埕並不容易，因此客委會目前規劃了「禾埕計畫」，期望風雨球場的概念，帶入客家元素，提供客庄居民可以運動集會、唱歌跳舞、以及運動比賽的場所。

李永得說，未來會有更多地方以「禾埕」的概念將客家元素帶入運動場，提供客庄居民不受天候影響的風雨球場，進行運動、休閒集會、舉辦各類活動賽事，帶動社區參與及提升運動休閒風氣。