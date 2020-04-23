快訊

直播／敦睦艦染疫官兵再添1例 國防部說明敦睦艦隊行程

聽新聞
test
0:00 / 0:00

5個月前就收掉手機防「誘惑」 國中學子會考準備有撇步

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
縣長徐耀昌今天上午率全縣卅多所國中的校長、學生代表到苗栗高鐵特定區英才書院辦理「文昌護佑、祈福金榜」活動。記者胡蓬生／攝影
縣長徐耀昌今天上午率全縣卅多所國中的校長、學生代表到苗栗高鐵特定區英才書院辦理「文昌護佑、祈福金榜」活動。記者胡蓬生／攝影

國中教育會考將於5月16、17日兩天舉行，苗栗縣約有5200名學子將應考，縣長徐耀昌今天上午特別率全縣卅多所國中的校長、學生代表到苗栗高鐵特定區英才書院辦理「文昌護佑、祈福金榜」活動，向文昌帝君祈求護佑縣內學子考試順利，都能考取理想學校。

徐耀昌帶領教育處長邱廷岳、各校校長、學生代表祭拜後，也為全縣考生加油打氣，並提醒大家今年因新冠肺炎疫情影響，大考中心決定今年國中會考「禁止家長陪考」、「考生必須全程戴口罩」，要求各校務必提醒學生注意，考前提供完善的輔導。

英才書院為閩南式建築，整體為「日」字型格局，設置文昌祠、大成殿、講學堂、展示間及前方入口門廳，是具有「講學、廟祀、課士」功能的書院，目前兩側講學堂及部分展示空間由業者承租，以文化傳承、藝術推廣為主題經營；院內供奉的文昌帝君是保護文運與考試的神祇，每逢考季都會有不少考生來祭拜，祈求神明保佑金榜題名。

祈福活動並請明仁國中曾睿靚、謝安婷等考生分享他們準備會考的方法，曾睿靚說她會準備一本年曆表，寫下每天要讀的科目和時段，為了不讓自己受到手機的「誘惑」以致分心、影響睡眠，考前5個月就把手機收了起來，還參加學校的勤學計畫，督促自己好好學習。

也有學生分享各科準備的小撇步、如何規律作息保持體能等，徐耀昌聽完後也稱讚學生面對台下幾十位校長都能侃侃而談，具大將之風；徐耀昌並分送各校校長文昌帝君加持過的智慧筆，請校長帶回贈送考生，祝福他們下筆如神助，金榜題名。

考生代表分享自己準備會考的方法和心得。記者胡蓬生／攝影
考生代表分享自己準備會考的方法和心得。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣長徐耀昌上午率全縣卅多所國中的校長、學生代表到苗栗高鐵特定區英才書院辦理「文昌護佑、祈福金榜」活動。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣長徐耀昌上午率全縣卅多所國中的校長、學生代表到苗栗高鐵特定區英才書院辦理「文昌護佑、祈福金榜」活動。記者胡蓬生／攝影
縣長徐耀昌上午率全縣卅多所國中的校長、學生代表到苗栗高鐵特定區英才書院辦理「文昌護佑、祈福金榜」活動。記者胡蓬生／攝影
縣長徐耀昌上午率全縣卅多所國中的校長、學生代表到苗栗高鐵特定區英才書院辦理「文昌護佑、祈福金榜」活動。記者胡蓬生／攝影
參加祈福的考生代表將「智慧筆」過爐求考試順利。記者胡蓬生／攝影
參加祈福的考生代表將「智慧筆」過爐求考試順利。記者胡蓬生／攝影
縣長徐耀昌今天上午率全縣卅多所國中的校長、學生代表到苗栗高鐵特定區英才書院辦理「文昌護佑、祈福金榜」活動
縣長徐耀昌今天上午率全縣卅多所國中的校長、學生代表到苗栗高鐵特定區英才書院辦理「文昌護佑、祈福金榜」活動

徐耀昌 國中教育會考 新冠肺炎 疫情 口罩 睡眠 苗栗縣

延伸閱讀

影／中彰投苗四首 簽署中部共同生活圈防疫合作聲明

中部四首長聯防強化防疫合作 創造區域防疫量能最大化

苗栗縣首創弱勢戶住災補助 不讓災後無處可歸

防疫治安無缺口 苗警肅槍、緝毒、掃黑、打詐

相關新聞

桃園酒店頻偷復業起跳罰10萬 鄭文燦：我們一定抓的到

中央流行疫情指揮中心4月9日宣布，酒店、舞廳等有男女陪侍店家停業，未料桃園近1周內陸續傳出有4名業者悄悄復業，都被警方查獲函送經罰局裁罰；桃園市長今下午主持防疫會議宣布，裁罰基準從5萬元提升至10萬元，也向業者喊話說「不要以身試法，因為我們一定抓的到！」

心路早療孩子畢業了 婚紗業者免費拍畢照紀錄重要時刻

心路早療中心的孩子畢業了！為了讓12名學前及國小畢結業生記錄畢業重要的時刻，新竹京華國際婚紗影城免費為孩子們拍攝畢業照，透過自身的專業，為孩子們捕捉一個個珍貴的畫面。

竹北博愛籃球場獲客委會補助近2000萬 改建3座風雨球場

新竹縣竹北市博愛街的公29博愛籃球場，假日經常有民眾打球，因球場是露天的，下雨天就無法使用，竹北市公所爭取客家委員會「客庄創生環境營造計畫-禾埕專案計畫」，獲得補助近2000萬元，預計將全區融入客家元素，改建為多功能風雨球場，讓民眾不論晴雨都可運動。

5個月前就收掉手機防「誘惑」 國中學子會考準備有撇步

國中教育會考將於5月16、17日兩天舉行，苗栗縣約有5200名學子將應考，縣長徐耀昌今天上午特別率全縣卅多所國中的校長、學生代表到苗栗高鐵特定區英才書院辦理「文昌護佑、祈福金榜」活動，向文昌帝君祈求護佑縣內學子考試順利，都能考取理想學校。

桃市逾8萬名勞工可領3萬紓困補助 243人首波入帳

政府提供自營作業者或無一定雇主的勞工生活補貼，補助3個月共3萬元，桃園市有在職業工會投保且符合資格者共8萬2533人，各職業工會連日來動員受理申請送件給勞保局，經勞保局審核通過，桃園已有243人入帳，市長鄭文燦今天下午到鐵工業職業工會、縫紉業職業工會訪視受理情形，也帶來慰勞品替工會加油打氣，他說，紓困要及時雨也要有感有效，希望勞保局落實7天內撥款，讓勞工「落袋為安」。

拚穩健超前部署 鄭文燦：下周訂社區篩檢站SOP

新冠肺炎疫情延燒，部分縣市政府規畫要進行「封城」超前部署，桃園市長鄭文燦認為，中央有說「超前一步兩步可以，若超非常多步，...

裁撤蘆竹3免費公車 桃市府：有替代路線

桃園市交通局宣布下月起裁撤10條免費公車「樂活巴」路線，部分路線退場引起地方反彈。因蘆竹區5、6月將有L301、305與308共3條路線被裁，市議員劉勝全、張桂綿都接獲居民陳情，指L305路線是大竹新莊地區重要聯外公車，衝擊居民權益，其餘路線也有使用需求，要求區公所與交通局溝通協調，撤與不撤應尊重地方聲音。

違停、廟事…廣播器禁播 里長難為

桃園市桃園區公所發文給79個里辦公處，要求廣播器應以災害防救、政令宣導等公共事務為主，避免廣播違停、宮廟事務及寵物走失等內容，以免引發民怨，市議員林政賢昨天質詢指出，很多里長基於人情幫忙廣播，區公所的要求讓里長難為；市議員褚春來也認為，廣播使用率不如預期，建議公所勿再補助增設。

防疫期 觀光夜市廣播器成宣導利器

桃園市訂有各區里辦公處廣播器使用管理注意事項，明定使用時間並強調廣播內容應簡明扼要，以災害防救、政令宣導、緊急事故或維護公眾事務為主，防疫期間廣播系統也派上用場，假日遊客眾多的大溪老街就由警方運用里辦公處廣播系統宣導逛街民眾應保持安全社交距離，並要戴口罩才夠安全。

弱勢加發生活補助 桃逾5萬人受惠

疫情衝擊弱勢民眾生活，行政院推出關懷弱勢加發生活補助計畫，4到6月加發每月1500元生活補助，桃園市政府社會局指出，全市符合資格有5萬1984人，會直接撥入受補助者帳戶，首月1500元已撥付入帳；另外，苗栗縣5月起試辦低收、中低收入戶住屋災害保險補助，保費每年最高補助3000元，先試辦200戶，希望弱勢戶住家災後獲得即刻援助。

竹縣推線上查詢 建照審查透明化

新竹縣政府建照行政透明線上查詢系統網站啟用，公開透明化建照及雜項執照審查流程，可隨時隨地查詢掌握申請案件進度，並採行政與技術分立原則，以往供公眾使用的建照審查需30天，將可縮短到7天內，大幅提升行政效率。

香山運動場獲客委會補助7600萬元 將打造全新風雨球場

新竹市香山區居民約7.6萬人，但香山綜合運動場設施老舊，近10年未大規模整修，市府向行政院客家事務委員會爭取獲核定7600萬元補助，將原地新設棚架打造全新風雨球場，讓居民運動可不受天氣影響，並翻修運動場周邊設施，改造成結合運動與客家文化意象的優質活動空間，預計明年底完工。

熱門新聞

南投阿公阿嬤設計開心農場 竟獲建築園冶獎

韓國瑜撂重話 今天下午5點前軍官兵不配合疫調就開罰

慈濟大學1學生確診肺結核 接觸者約百餘人

「新增客戶：0、疑似客戶：0」 餐廳老闆苦中作樂

台中科大183名學生18日進商圈自主管理兩周 住宿生被勸導回家

北北基防疫補償金基隆先發放 紓困3萬元已6842件爆大量

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。