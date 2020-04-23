5個月前就收掉手機防「誘惑」 國中學子會考準備有撇步

國中教育會考將於5月16、17日兩天舉行，苗栗縣約有5200名學子將應考，縣長徐耀昌今天上午特別率全縣卅多所國中的校長、學生代表到苗栗高鐵特定區英才書院辦理「文昌護佑、祈福金榜」活動，向文昌帝君祈求護佑縣內學子考試順利，都能考取理想學校。

徐耀昌帶領教育處長邱廷岳、各校校長、學生代表祭拜後，也為全縣考生加油打氣，並提醒大家今年因新冠肺炎疫情影響，大考中心決定今年國中會考「禁止家長陪考」、「考生必須全程戴口罩」，要求各校務必提醒學生注意，考前提供完善的輔導。

英才書院為閩南式建築，整體為「日」字型格局，設置文昌祠、大成殿、講學堂、展示間及前方入口門廳，是具有「講學、廟祀、課士」功能的書院，目前兩側講學堂及部分展示空間由業者承租，以文化傳承、藝術推廣為主題經營；院內供奉的文昌帝君是保護文運與考試的神祇，每逢考季都會有不少考生來祭拜，祈求神明保佑金榜題名。

祈福活動並請明仁國中曾睿靚、謝安婷等考生分享他們準備會考的方法，曾睿靚說她會準備一本年曆表，寫下每天要讀的科目和時段，為了不讓自己受到手機的「誘惑」以致分心、影響睡眠，考前5個月就把手機收了起來，還參加學校的勤學計畫，督促自己好好學習。