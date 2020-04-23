桃園酒店頻偷復業起跳罰10萬 鄭文燦：我們一定抓的到

中央流行疫情指揮中心4月9日宣布，酒店、舞廳等有男女陪侍店家停業，未料桃園近1周內陸續傳出有4名業者悄悄復業，都被警方查獲函送經罰局裁罰；桃園市長今下午主持防疫會議宣布，裁罰基準從5萬元提升至10萬元，也向業者喊話說「不要以身試法，因為我們一定抓的到！」

桃園平鎮區繼環南路1家酒店15日偷偷復業遭送辦，21日凌晨廣明路另家有女陪侍的小吃店也悄悄復業，警方凌晨循歡唱聲到場查獲，林姓業者坦言接手店家後重新裝潢，不曉得法令才開張，另蘆竹區1家釣蝦場暗中從事女陪侍陪酒，均被警方函送經發局認定裁罰。

桃園市衛生局長王文彥說，中央流行疫情指揮中心4月9日起規定，酒店、舞廳於疫情期間停止營業，依據嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，違規可處5萬元以上100萬元以下，但近1周桃園有4家業者違規復業，將重申違規會重罰。

鄭文燦說，有4家酒店、小吃店化明為暗，或者是以合法掩護非法比如說以釣蝦場掩護，藉此轉入地下做小規模營業，基本上這都是違法的，所以一但發現就要依法開罰5萬元到100萬元，他和衛生局、警察局商量，決定提高罰款從10萬元起跳，若有連續犯會從重處罰。

鄭文燦表示，請所有業者不要以身試法，任何轉入地下的，我們一定抓的到，因為民眾也會提供資訊給市府；鄭也說除非情節特殊輕微者，之後開罰會提高到10萬元起跳，尤其累犯者，被抓過一次就換地方，這必須得加重，也會請經發局研議斷水斷電，這樣才會有嚇阻力。