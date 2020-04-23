新竹縣文化局圖書館 4/28起圖書館僅開放櫃台服務

因新冠肺炎疫情未緩解，新竹縣文化局圖書館、美術館防疫再升級，4月28日起文化局圖書館進行閉館消毒作業，而美術館目前展出的作品仍如期進行到預定的截止日，接續的所有檔期將暫停。

文化局局長田昭容表示，自4月28日起，圖書館僅開放櫃台服務，借還書櫃台服務時間為周二至周五上午9點至晚間8點，周六、日上午9點至下午5點，櫃台除保留領取預約書及還書服務，仍持續提供申辦借閱證服務。原自動化借閱系統將於休館期間，同步開放全館書籍預約。

至於美術館部分，目前正在展出的「青春‧藝意」-新竹縣109年竹北國中竹東國中新社國小藝術才能美術班作品聯展、「生動-生態的變動」新媒體裝置藝術展及「黑山丶飛鳥丶白雲」吳鎮中2020作品展等三檔展覽，將依原設定的展出日期至5月3日止，之後接續的所有檔期則暫停。

文化局也提醒入館參觀的民眾記得自行配戴口罩及做好防疫措施，並自動採分流進館模式避免群聚。

另外，縣史館已於4月14日起暫時閉館，既有研習班的課程與新瓦屋小學堂課程也同步展延或停課。