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心路早療孩子畢業了 婚紗業者免費拍畢照紀錄重要時刻

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
為了讓12名學前及國小畢結業生記錄畢業重要的時刻，新竹京華國際婚紗影城免費為孩子們拍攝畢業照。圖／新竹京華國際婚紗影城提供
為了讓12名學前及國小畢結業生記錄畢業重要的時刻，新竹京華國際婚紗影城免費為孩子們拍攝畢業照。圖／新竹京華國際婚紗影城提供

心路早療中心的孩子畢業了！為了讓12名學前及國小畢結業生記錄畢業重要的時刻，新竹京華國際婚紗影城免費為孩子們拍攝畢業照，透過自身的專業，為孩子們捕捉一個個珍貴的畫面。

新竹京華國際婚紗影城已連續第4年號召旗下員工，在公休的這天免費為孩子們拍攝畢業照，特助劉凱希表示，4年多來，京華的員工學習一邊和孩子們玩、一邊拍照，在短時間內完成拍攝，是相當難得的經驗，也在過程中得到更多的感動及溫暖，祝福孩子們畢業快樂，順利迎接未來的新生活。

心路基金會接受新竹市政府委託辦理新竹市兒童日間服務中心，提供0至6歲早期療育，以及7至12歲國小課後照顧服務，幫助身心障礙孩子學習成長。中心主任楊玉玲表示，每年孩子們很期待拍攝畢業照，因為可以在這天挑選自己想要穿的衣服，打扮得又美又帥。畢業對這群孩子的意義非凡，也是送給父母和老師最大的禮物。

楊玉玲說，近來國內新冠肺炎疫情仍未解除，今天能如期拍攝畢業照十分難能可貴，非常感謝新竹京華婚紗影城的全體伙伴，防疫滴水不漏地為孩子完成美好的體驗，也希望疫情趕快過去，讓孩子們能參與人生中的第一個畢結業典禮。

想看到精彩的照片和花絮，可搜尋臉書「心路˙新竹×好天天日記」，也可捐款幫助早期療育孩子穩定學習成長，捐款連結http://bit.ly/2X6g5WF。

中心主任楊玉玲表示，每年孩子們很期待拍攝畢業照，因為可以在這天挑選自己想要穿的衣服，打扮得又美又帥。圖／新竹京華國際婚紗影城提供
中心主任楊玉玲表示，每年孩子們很期待拍攝畢業照，因為可以在這天挑選自己想要穿的衣服，打扮得又美又帥。圖／新竹京華國際婚紗影城提供

新竹 婚紗 疫情 新冠肺炎 捐款 心路基金會

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