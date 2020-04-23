桃市逾8萬名勞工可領3萬紓困補助 243人首波入帳

政府提供自營作業者或無一定雇主的勞工生活補貼，補助3個月共3萬元，桃園市有在職業工會投保且符合資格者共8萬2533人，各職業工會連日來動員受理申請送件給勞保局，經勞保局審核通過，桃園已有243人入帳，市長鄭文燦今天下午到鐵工業職業工會、縫紉業職業工會訪視受理情形，也帶來慰勞品替工會加油打氣，他說，紓困要及時雨也要有感有效，希望勞保局落實7天內撥款，讓勞工「落袋為安」。

桃園市共三百多個職業工會，縫紉業職業工會是全桃園最大，會員1萬440人，符合此次勞工生活補貼、投保薪資在2萬4千元以下有4244人，連日來已約2159人向工會申請，工會除了會務人員協助審核、造冊，十多名理監事也輪班協助，盡量加快申請送件速度。

同在桃園區忠一路上的桃園市鐵工業職業工會符合勞工生活補助者共1727人，不少人親自到工會辦公室填表申請，工會也加強宣導「郵寄」也可以，不用本人來，除了填好申請表格，也要記得附上金融帳戶封面影本，否則審查發現缺件就得花時間補件。

桃園市鐵工業職業工會理事長黃阿和、桃園市縫紉業職業工會理事長邱山林說，工會受理民眾申請勞工生活補助，普遍遇到問題以不符投保薪資為主，很多人投保薪資超過第2級2萬4千元，不符資格就無法領取，或是外籍配偶不具中華民國國籍也不行，另由於部分勞工所得總額超過40.8萬元，只要勞保局受理後查詢發現，也會被剔除。

工會人員說，由於補助限制投保薪資要在2萬4千元以上，此部分以年輕人居多，多數資深勞工投保薪資高就無法適用，也有勞工抱怨投保薪資在第3級2萬5200元，「只差一千多元也領不到」，有的人在1月才剛調整投保薪資，不符3月份須為2萬4千元的規定，只好鎩羽而歸。

鄭文燦、市府勞動局長陳靜航今天下午接連到2個工會辦公室訪視了解申請狀況，他肯定工會人員連日來總動員，盡量幫助符合資格的勞工能儘速申請補助，他希望撥款要快，紓困要有感有效挺住勞工，另也說之後市府將針對前5名達成率高的職業工會將給予獎勵。

勞工保險局桃園辦事處主任陳正和說，目前桃園辦事處收件約6800件，加上總局受理網路申請案件應破1萬件，以桃園逾8萬名勞工符合資格來說，約8分之1勞工已提出申請，受理時間至5月22日，還算充裕。

陳正和說，此勞工生活補助以職業工會投保對象為主，確實有不少在公司行號上班，但投保薪資在2萬4千元以下的勞工或企業紛紛來詢問，但不符補助資格，勞保局積極作業，預計受理後最快4到5天可撥款，盡量7天內完成。