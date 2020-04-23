竹市警、工研院攜手 研發居家隔離檢疫APP

新冠肺炎疫情期間各縣市居家檢疫、隔離人數多，電子圍籬高誤報率讓警方與里幹事累癱，新竹市警局、市府工策會一同發想，與工研院合作研發智慧居家關懷管理系統APP，該APP具有精確定位、視訊訪查、配合手機臉部辨識、提供個案歷史移動軌跡等特色，目前已到測試階段，正式上路後將有效協助警方與民政系統掌握居家檢疫、隔離者狀況。

市長林智堅今到警二分局埔頂派出所訪視，確認防疫物資是否齊全，警方也現場進行防疫勤務演練，操作電子圍籬系統、演練居家隔離、檢疫工作標準作業程序及智慧關懷居家管理系統APP演示。

埔頂派出所警方指出，派出所轄區鄰近科技園區，不少科技人因商務、工作出差，返國時多列管為居家隔離、檢疫對象，為數眾多，告警簡訊發報次數占總派遣數23.6%，實為全警察局15個派出所中最為繁重的派出所，員警辛勞，出勤時心裡的壓力負擔非常沉重。

林智堅說，智慧關懷居家管理系統APP有四大功能，包括手機每五分鐘核對定位，距離縮小至十公尺內精準定位、線上視訊查訪，減輕里幹事負擔、配合手機FaceID、TouchID（臉部、指紋辨識）確認個案身分、提供個案移動歷史軌跡攻以利疫情調查。