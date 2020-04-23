竹市啟動線上閱讀 六千本書免費看

今天是「世界閱讀日」，因應防疫減少接觸公共書籍的機會，新竹市文化局推出「Hami book」電子書場域閱讀服務，於竹市建置11個服務據點，讀者可透過手機、平板電腦等輕量智慧型載具免費閱覽近6千本書籍及180種期刊，當中包含天下、遠見、商周等熱門雜誌。

新竹市長林智堅指出，竹市已連續2年榮獲國家圖書館頒發的全國「整體閱讀力表現績優城市」，疫情期間市府特別採用數位閱讀科技，提供免費線上閱讀服務。

民眾可在將軍村開放圖書資訊園區、辛志平校長故居、新竹水道取水口展示館、新竹市稅務局圖書室、新竹市身心障礙福利服務大樓、李克承博士故居、新竹市青少年館、新竹市托育資源中心暨親子館（東區、北區、香山區）、圖書館動物園分館等場所使用「Hami book」電子書場域閱讀服務。

文化局指出，Hami Book APP是易操作使用的軟體，民眾要先下載安裝Hami Book APP，開啟GPS定位及APP，即可使用「Hami book」電子書場域閱讀服務，享受24小時全天候不受限的閱讀。

文化局表示，為因應疫情，竹市轄內圖書館已採取多項防疫措施，包括全面落實戴口罩、量體溫、酒精消毒、實名制登記入館，並拉開閱讀區座位間距，延長書籍與影音資料的借閱天數，以期保護讀者的安全。