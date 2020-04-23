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六福村業績直直落 員工數比入園遊客多

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
受疫情影響，六福村入園遊客數銳減。記者陳斯穎／攝影
受疫情影響，六福村入園遊客數銳減。記者陳斯穎／攝影

觀光旅遊產業受新冠肺炎疫情影響，業績直直落，新竹縣遊樂區業者向縣府陳情，即使是假日，來客數也僅剩約1成，縣長楊文科今天走訪熱門景點六福村主題樂園，巡視園區內防疫措施，實地了解營運困境及紓困需求，因應這波疫情，縣府也提出8大紓困措施，助業者度過疫情。

楊文科表示，實際走訪六福村後，發現入園人數真的明顯減少，疫情期間園區的生意難免受影響，全球都一樣，他也肯定六福村的防疫措施，並呼籲民眾只要做好自身防護工作，保持社交距離，還是可以到戶外走走。

六福村表示，六福村今年2到4月遊園人數比去年同期下滑了64%，4月在連假後，社會氛圍更緊張，遊客來園意願更低迷，預估5到6月情況也仍未改善，將比去年同期下滑8至9成，面臨相當大的經營危機。

六福村董事長莊豐如表示，現在經常出現上班員工比入園人數多的狀況，但六福村仍未裁員，儘量不影響員工的工作權，盼望政府能在減稅方面提供協助。

楊文科說，縣府已提出8大紓困措施，其中與觀光旅遊業者相關的有「賦稅補貼」針對遊覽車客運業及小客車租賃業，補貼牌照稅50%；「賦稅減免」針對飯店業、旅館業、娛樂業，有停業、歇業或部分樓層面積停用，可申請減輕房屋稅。

「賦稅延緩」則是因疫情繳納使用牌照稅、房屋稅或地價稅有困難者，可申請延期或分期繳納；在「觀光救急」方面，針對觀光遊樂業、旅館業、民宿提供5到20萬元救急金，而觀光從業人員若符合條件，可申請薪資補貼，每人每月薪資40%，最高2萬元。

其他還有「防疫補償」、「勞資協助」、「安心貸款」、「弱勢加發補助」等措施，為了讓民眾方便了解，縣府製作8大紓困措施懶人包 (https://www.hsinchu.gov.tw/cp.aspx?n=992)，並提供相關諮詢服務，盼全民一起共同度過難關。

新竹縣長楊文科今天到六福村，實地了解營運困難及紓困需求。記者陳斯穎／攝影
新竹縣長楊文科今天到六福村，實地了解營運困難及紓困需求。記者陳斯穎／攝影
受疫情影響，六福村入園遊客數銳減。記者陳斯穎／攝影
受疫情影響，六福村入園遊客數銳減。記者陳斯穎／攝影
新竹縣長楊文科今天到六福村，實地了解營運困難及紓困需求。記者陳斯穎／攝影
新竹縣長楊文科今天到六福村，實地了解營運困難及紓困需求。記者陳斯穎／攝影

疫情 楊文科 薪資

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