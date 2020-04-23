拚穩健超前部署 鄭文燦：下周訂社區篩檢站SOP

新冠肺炎疫情延燒，部分縣市政府規畫要進行「封城」超前部署，桃園市長鄭文燦認為，中央有說「超前一步兩步可以，若超非常多步，反而會忘記前面階段」，桃園市已邀集相關醫師公會討論，預計下周訂出社區篩檢站設置SOP，模擬若出現大規模社區群聚感染，該如何應變篩檢，「能做的、該做的，桃園市政府會往前走」。

鄭文燦說，桃園在超前部署上已經做過，包括醫院停止探病、護理之家停止探視、社區防疫演練、長照機構防疫演練，這些都是所謂的超前部署，另在防疫物資上也整合各種防護衣的廠商提供給醫療院所，維持地方防疫物資充沛。

鄭文燦說，他昨天邀集醫師公會、牙醫師公會跟診所協會舉行防疫會議，會中達成共識，希望下周的防疫會議可以做社區篩檢站的SOP，包括場地的配置等，原則上市府會以幾萬人口為一個單位，「萬一有大規模社區感染或傳播的時候，我們可以讓居民就近到篩檢站去篩檢」。

鄭文燦說，社區篩檢站超前部署還牽涉到醫護人力的調配、醫院篩檢的量能，台灣正在擴大這個量能，尤其是南韓普篩模式以「得來速」設計是成功的，他希望桃園市進行社區篩檢站的防疫演練，讓市民可以安心，超前部署主要目的是希望未來真的有疫情的時候，我們每一個篩檢站該如何設置，可以有完整的作業程序。

鄭文燦也提到，若嚴格封城，有些國家是停止社會活動，政府機關、民間經濟活動都受影響，但封城沒有定義，不是只有交通疏散，而是社會活動要如何減少，有很多對策，如何真正超前部署，如市府進行醫院停止探病、養護機構禁止探視，分別屬於防止院內感染、防止群聚感染的超前部署，市府能做的、該做的，會往前走。