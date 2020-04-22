桃園市首波裁撤10條免費公車路線 惹民怨

桃園市交通局宣布5月1日起裁撤10條免費公車「樂活巴」路線，部分路線退場引起地方反彈，由於蘆竹區在5、6月將有L301、305與308共3條路線被裁，市議員劉勝全、張桂綿都接獲民眾陳情，指L305路線是大竹新莊地區重要聯外，退場衝擊民眾權益，其餘路線也有使用需求，要求公所與交通局溝通協調，撤與不撤應尊重地方聲音。

市府交通局指出，由於免費公車經費縮減，不得不做裁撤規畫，並依據刷卡量等乘車大數據檢討，但因應防疫暫時取消免費公車裁撤計畫地方說明會，不過，裁撤免費公車路線都有其他替代路線，並會微調替代路線以繞駛、增設站牌，迎合民眾需求。

劉勝全今天在議會質詢指出，L301綠線為蘆竹公所往返林口長庚，將率先於5月退場，另L305高鐵線、L308青山線預計6月裁撤，其中市府說明L305高鐵線可由路線重疊性高達8成的的L302取代，但他一看路線「哪裡有重疊到80%？」另L308原本每小時就有1班，一旦裁撤，將造成地方很大困擾。

張桂綿也說，L305高鐵線行經大竹新莊地區，可搭往南崁地區，未來將被L302取代，但新莊通往南崁的巴士、客運已經少得可憐，只有這條線，大家都在抱怨沒車可搭，也不知有什麼配套，建議直接改為付費路線或增加往區公所站牌，方便搭乘。

市府交通局公共運輸科指出，L305將由L302取代，由於依據乘車數據，民眾多在區公所站牌搭車，因此會調整L302路線繞到公所附近，另，新莊地區平均1班車上車不到1人，雖然未來L305裁撤就沒了站點，但民眾步行200公尺可到L302站牌搭車。

另，交通局也強調，裁撤免費公車並非完全沒配套，如L301綠線、L308青山線也都有可完全替代路線，L301為區公所發車走國道開往林口長庚，與市區公車桃708路線幾乎重疊，L308青山線也與5071、5069路線有95%重疊，都有替代方案。