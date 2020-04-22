客委會核定7600萬元 竹市香山綜合運動場將大升級

新竹市香山區居民約7.6萬人，但香山綜合運動場卻設施老舊，近10年未大規模整修，市府向客委員會爭取核定經費7600萬元，將原地新設棚架打造全新風雨球場，讓民眾運動可不受天氣影響，並翻修運動場周邊設施，預計在明年完工。

客委會主委李永得今在市長林智堅陪同下到香山綜合運動場會勘，林智堅說，該運動場民眾使用率高， 啟用23年至今僅於民國100年時做過整修，經市府著手辦理運動場整體規畫設計，積極向中央各部會爭取經費，盼盡速改造讓體育設施符合民眾所需。

李永得說，市府在新建風雨球場的規畫上準備非常充分，客委會全然信任竹市在香山運動場的規畫，決定給予最大支持，與市政府一同合作將香山運動場打造成社區民眾運動、集會、歌唱跳舞雨文化活動的重要空間，盼望工程能在疫情緩和後加速進行。

教育處長黃錦能指出，香山綜合運動場基地位於城市與丘陵交接，是翻轉香山工業區的重要綠色基地，也是銜接三姓公溪眾多客家文化聚落的重要位置，市府除跟教育部體育署申請體育設施改建，也希望融入客庄文化特色，申請行政院客家事務委員會「客庄創生環境營造計畫」，期望打造具香山特色的運動場。