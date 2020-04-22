苗栗縣首創弱勢戶住災補助 不讓災後無處可歸

苗栗縣5月1日起首創試辦低收入及中低收入戶住屋災害保險補助，每年最高補助3000元，希望弱勢戶住家災後，提供即刻援助，清除重建及有暫時棲身之地等保障，先試辦200戶，將視成果明年度編列預算，或是連接社會資源持續辦理。

苗栗縣政府社會處發現，縣內近兩年來有10幾件低收入或中低收入戶，因火災燒毀住家，卻沒有投保住屋災害保險，無力清除重建，又難覓暫時棲身之地，因此試辦低收入及中低收入戶住災補助，縣長徐耀昌、縣府社會處長楊文志及縣議會議長鍾東錦等人，今天宣布啟動。

住屋災害保險保障內容，包括住宅火災保險、住宅第三人責任基本保險、住宅玻璃保險，住宅颱風及洪水災害補償保險，還有額外費用的賠償，包括清除費用，金融、信用卡及證件重置費用，臨時住宿費用，每日最高5000元，最高20萬元為限，租屋仲介費用最高5000元為限，搬遷費用實支實付，最高10萬元為限，生活不便補助金，每天定額3000元，最高30天。

社會處指出，縣府考量經濟弱勢家庭收入有限，無力負擔購買商業保險，3年前去連結社會資源，與新光人壽保險股份有限公司及財團法人新光人壽慈善基金會合作辦理「苗栗縣弱勢家庭微型保險計畫」，全縣列冊低收、中低收入戶18到65歲，且非機構安置及領取身心障礙證明中度以上者，皆可以申請，人身傷亡納保，5月起試辦住災補助，鄉鎮市公所受理申請，住災納入保險，建構社會安全防護網。