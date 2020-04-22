解決竹北明星學校學區爆量問題 縣長與4里長座談

新竹縣竹北市成功國中學區畫分問題爭論多時未解決，為解決明星學校學區爆滿問題，新竹縣長楊文科今天與東區4名里長座談，討論成功國中、未來文中六學區畫分，楊文科表示，5月2日新生報到後，4日再討論，並委託大學做專業評估，盡量以就近入學為原則。

竹北市的成功國中、仁愛國中、東興國中均有總量管制，3所國中18日完成新生登記，登記的人數就超額500多人，其中，成功國中新生數796人，預計招生15班、約438人，超額358人。

縣議員邱靖雅、十興里長毛振福、鹿場里長范光仁表示，成功國中因有共同學區，導致學區內的鹿場里學生可能要到較遠的博愛、竹北國中就學，希望能取消共同學區，若無法取消，至少讓這些學生在新學年度能有通學專車，載學生上下學。

北興里長田慶順、東興里長龍春廣也指出，依據設籍數據，2里設籍人口過去6年甚至翻倍成長，東興里人口超過6000人，北興里已超過8000人，期望設計中的文中六，能以北興、東興等里鄰為主要學區，不要成為第二個成功國中，並將高速公路以西的里鄰排除在文中六的學區外。

楊文科表示，5月2日報到確認各校人數後，4日會再討論，委託大學做鄰里學生數的畫分預測，並參考各里長的意見，盡量以就近入學為原則，今年與明年仍沿用舊有學區畫分，而文中六和文小一兩校預計111學年度招收新生，紓緩現今總量管制學校的壓力。

教育處長楊郡慈表示，文中六依據量體設計，全校規畫60個班、一學年20個班級，而學區畫分以就近入學考量，是以鄰為主。