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台灣房屋贈青埔國小熱像儀 讓孩子安全上學

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
台灣房屋桃園高鐵直營店今天捐贈桃園市中壢區青埔國小熱顯像攝影機及紫外線殺菌機，讓師生上學安全有保障。記者高宇震/攝影
台灣房屋桃園高鐵直營店今天捐贈桃園市中壢區青埔國小熱顯像攝影機及紫外線殺菌機，讓師生上學安全有保障。記者高宇震/攝影

台灣房屋桃園高鐵直營店有感於校園防疫的需要，今天捐贈桃園市中壢區青埔國小熱顯像攝影機及紫外線殺菌機，讓師生上學安全有保障。青埔國小特頒發感謝狀，感謝店長林冠宇為全體師生健康把關，表示「現在學校當務之急，就是讓孩子們安全上學，父母才能安心上班」。

校長許清勇指出，除於校門口架設體溫顯像儀防疫，校園每日會有一到兩次的全面消毒，包括使用次氯酸水擦拭桌面 、門窗及手把等學生時常接觸的地方，以稀釋漂白水拖地，小學生活動量大，也要求他們勤洗手，要求學生每節下課前須以75%酒精進行手部消毒。此外，台灣房屋也贈送1台紫外線殺菌機預計於5月初到貨並開始使用，屆時將於學生放學後，將機器輪流放入全校各班33個教室進行全面性消毒。

林冠宇表示，自己也是兩個孩子的父親，因此特別重視防疫。他表示，自己每天進公司都會落實全店同仁量體溫與消毒，觀察到校園進出師生人數更多，需要更有效的積極把關。除了捐贈要價20餘萬元MOBOTIX戶外熱顯像攝影機做體溫感控，他也提供大型移動式紫外線殺菌機，做足第二層防護。林冠宇笑說，孩子常會忘記洗手，讓他決定同時捐贈殺菌機，降低生病風險。

許清勇表示，很感動林冠宇對師生的關懷，為校園安全提供許多幫助，降低群聚感染風險。待疫情過後，熱像儀還能用在熱源警報，提供校園火災預警，甚至防範校區菸害與門禁管制等用途。

台灣房屋桃園高鐵直營店今天捐贈桃園市中壢區青埔國小熱顯像攝影機及紫外線殺菌機，讓師生上學安全有保障。記者高宇震/攝影
台灣房屋桃園高鐵直營店今天捐贈桃園市中壢區青埔國小熱顯像攝影機及紫外線殺菌機，讓師生上學安全有保障。記者高宇震/攝影

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