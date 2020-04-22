台灣房屋贈青埔國小熱像儀 讓孩子安全上學

台灣房屋桃園高鐵直營店有感於校園防疫的需要，今天捐贈桃園市中壢區青埔國小熱顯像攝影機及紫外線殺菌機，讓師生上學安全有保障。青埔國小特頒發感謝狀，感謝店長林冠宇為全體師生健康把關，表示「現在學校當務之急，就是讓孩子們安全上學，父母才能安心上班」。

校長許清勇指出，除於校門口架設體溫顯像儀防疫，校園每日會有一到兩次的全面消毒，包括使用次氯酸水擦拭桌面 、門窗及手把等學生時常接觸的地方，以稀釋漂白水拖地，小學生活動量大，也要求他們勤洗手，要求學生每節下課前須以75%酒精進行手部消毒。此外，台灣房屋也贈送1台紫外線殺菌機預計於5月初到貨並開始使用，屆時將於學生放學後，將機器輪流放入全校各班33個教室進行全面性消毒。

林冠宇表示，自己也是兩個孩子的父親，因此特別重視防疫。他表示，自己每天進公司都會落實全店同仁量體溫與消毒，觀察到校園進出師生人數更多，需要更有效的積極把關。除了捐贈要價20餘萬元MOBOTIX戶外熱顯像攝影機做體溫感控，他也提供大型移動式紫外線殺菌機，做足第二層防護。林冠宇笑說，孩子常會忘記洗手，讓他決定同時捐贈殺菌機，降低生病風險。