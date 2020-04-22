桃市今年再推低碳環保鄰里補助 最高60萬元
鄰里美化大變身！桃園市環保局今年再度推動「低碳環保鄰里營造計畫」，開放14個名額，分別為8個入門型30萬元、5個進階型40萬元、1個卓越型60萬元，如八德高明里就曾透過此計畫打造社區農園、雨撲滿設施，增添地方環境亮點，今年度申請時間自即日起至30日為止，歡迎符合資格的鄰里踴躍報名，打造屬於自己的綠色家園。
市府環保局指出，配合環保署86項低碳永續家園推動行動項目，社區鄰里可針對六大運作機能，包含生態綠化、綠能節電、綠色運輸、資源循環、低碳生活及永續經營，至少要選3個面向進行施作，並依照在地的需求性與故事性進行空間營造及活動辦理。
八德區高明里過去透過低碳環保鄰里營造計畫補助，打造涼亭休憩花園，並巧思利用大型回收浴缸成植栽容器，種植誘鳥誘蝶植物或可食用植物，還精心以雨撲滿製作腳踏車打水幫浦，不須用電即可灌溉農園，另在廢棄物再生利用，大型回收浴缸成為植栽容器、回收機車排煙管、安全帽或浮球等，也成立守望相助隊成為永續經營一環。
環保局長呂理德說，各行政里可與社區發展組織、公寓大廈管理委員會及其他致力推動社區營造等相關團體共同提案，若有任何問題，可配合社區專業輔導服務團隊至社區現場協助並輔導，提供全方位的諮詢指導；詳情可上低碳環保鄰里官方網站http://lowcarbon.weltech.tw/最新消息查看，或電洽03-3354021轉21與游小姐。
市府環保局指出，為讓更多社區鄰里了解「低碳環保鄰里營造計畫」的申請方式與輔導機制，環保局預計辦理7場次提案申請說明會，並說明報名機制、規畫設計階段及審查要點，因應嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)公眾集會指引，每場僅開放20人報名。
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