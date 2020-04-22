桃市今年再推低碳環保鄰里補助 最高60萬元

新冠疫情持續延燒，桃園市公車周末搭乘率跌3至4成，機場捷運也抵擋不住，自2月以來，運量逐漸下滑，許多議員以華航減薪，詢問桃捷公司是否跟進？董事長劉坤億表示，桃捷已採取減班對策，原則不考慮減薪，營運受損將會向中央申請紓困。公車業也未傳出減薪，都在等中央補助。

2020-04-21 23:04