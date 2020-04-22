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水公司花280萬元延管 台南安定3戶人家有水用

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南市安定區中榮里3戶人員因接管費用昂貴，長期抽地下水飲用，經自來水公司第六區處埋設管線，本月已完工通水。圖／自來水公司第六區處提供
台南市安定區中榮里3戶人員因接管費用昂貴，長期抽地下水飲用，經自來水公司第六區處埋設管線，本月已完工通水。圖／自來水公司第六區處提供

台南市安定區中榮里3戶人員因接管費用昂貴，長期抽地下水飲用，自來水公司第六區處爭取280萬元經費，進行延管工程，本月已完工通水，正值防疫期間，洗手將更安心。

安定區中榮里許中營聚落，其中有3戶人家，因管線埋設不易，接管費用昂貴，一直未能申裝自來水，居民只能長期抽取地下水或至市區加水站取水使用，除用水品質堪慮，也非常不便利。這次經水公司投入經費完成埋管作業，解決多年來無自來水可用窘況。

自來水公司第六區處表示，這項工程埋設口徑100公釐、長565公尺自來水管，施工管材為新式延性鑄鐵管，管材耐震，延展性佳，防漏效果也較好；預計使用年限可達40年，用水品質將可大幅提升。

六區處長林國清表示，為讓民眾享有平等用水權利，六區處仍持續努力協助向水利署爭取延管補助費，目前已獲核定無自來水延管工程尚有9案，金額合計達9163萬元，完工後將有152戶家庭受惠。

地下水 水利署

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