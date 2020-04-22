肯定縣府執行力 達成基金會善款「一定要捐苗栗」

新冠肺炎疫情等因素衝擊，桃園市財團法人達成慈善基金會捐款雖減少，仍有感於苗栗縣的重視，及團隊社會服務執行力，今天上午「咬牙」再捐150萬元棺木代金與急難救助，1輛廂型公務車，及7500台斤白米，3年多來「一定要捐給苗栗」，挹注善款超過千萬元，基金會將來還會持續跨縣市送愛心。

今天捐贈儀式在苗栗縣政府舉行，縣長徐耀昌代表受贈，縣議會議長鍾東錦、縣議員鄭碧玉、孫素娥、余文忠、湯維岳、許櫻萍、張佳玲、黃芳椿、鄭聚然、温宜靜等人到場，也是達成慈善基金會2016年7月以來第8次捐贈苗栗縣政府，150萬元棺木代金與急難救助，1輛2400西西廂型公務車，及7500台斤白米。

達成慈善基金會董事長陳秉洋、執行長李國鋒等人表示，基金會受到疫情及軍公教年金改革等因素影響，善款大幅減少，但是咬牙也要持續挹注苗栗，因為徐耀昌、鍾東錦及多名議員都到場，讓基金會備感受到重視，加上數年合作，苗栗縣政府社會處社會救助及社工科長邱芳珍與同仁團隊，落實執行社會服務，因此「一定要捐給苗栗」！

徐耀昌承諾縣府團隊將嚴謹審慎的規畫與執行各項方案，使善款達到最大的效益，也期盼民間有更多善心力量幫助社會邊緣戶，照顧弱勢族群。