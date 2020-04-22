安心即時上工計畫申請太嚴 鄭文燦籲中央放寬3門檻

勞動部推出安心即時上工計畫，但申請資格嚴格，桃園申請者不到4成合格，被詬病「看得到、吃不到」，桃園市長鄭文燦今天再度向中央喊話放寬資格，並具體提出應放寬投保薪資至3萬元、工作上限至120小時，並刪掉投保時間限制，讓真正有需求的民眾，能夠獲得工作機會。

安心即時上工計畫主要目的為增加民眾在疫情期間的工作收入，但有資格限制，民眾必須投保勞工保險或就業保險，於申請登記當日前6個月內，保險年資合計滿2個月以上，且最近一次的月投保薪資在2萬3800元以下。

由於申請有資格限制，桃園市連日來申請有過半民眾不符合資格，相當可惜，鄭文燦上周就曾與新北市長侯友宜公開喊話，要求中央放寬申請資格，讓更多民眾受惠。

鄭文燦今天受訪再度替民眾發聲，表示這是一個立意非常好的計畫，不過目前桃園報名人數1340人，但是合格只有487人，大概合格率是36%，他認為條件應該要放寬。

鄭文燦說，他具體建議應該要放寬3項，第一項是投保薪資2萬3800元，希望放寬到3萬元，第二個是工作時數上限本來是80個小時，希望放寬到120個小時，第三是有關投保規定，6個月內要投保2個月，但實務上很多失業者來申請，根本沒有投保情況，希望把刪掉這規定。

鄭文燦強調，安心即時上工計畫報名踴躍，代表社會上真的有需求，「勞動部這個政策是對的，但是門檻應該要放寬。」