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機捷運量衰退6成 鄭文燦籲中央紓困

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
新冠肺炎疫情持續延燒，桃園機場出入境人數下滑，機場捷運運量也大幅衰減，桃園市長鄭文燦今天受訪表示，希望中央能比照機場產業，能夠給機場捷運紓困，讓他們度過難關。圖／桃園捷運公司提供
新冠肺炎疫情持續延燒，桃園機場出入境人數下滑，機場捷運運量也大幅衰減，桃園市長鄭文燦今天受訪表示，希望中央能比照機場產業，能夠給機場捷運紓困，讓他們度過難關。圖／桃園捷運公司提供

新冠肺炎疫情持續延燒，桃園機場出入境人數下滑，機場捷運運量也大幅衰減，市長鄭文燦今天受訪說，機捷運量衰退6成，3個月來的營收也短收1.75億元，「跟機場一樣是重災區」，希望中央能比照機場產業，能夠給機場捷運紓困，讓他們度過難關。

桃園捷運公司昨天發出新聞稿，今年3月營收比去年同期減少59%，符合經濟部於4月10日發布今年3治9月營收減少50%服務業水電費減免方案，估計每月可減免約8百萬水電費，但依經濟部新修正發布紓困辦法，須由交通部認定為受疫情影響事業才能納入，桃捷公司向交通部爭取將機捷比照桃園機場周邊相關產業，納入紓困補助範圍。

另，桃捷公司指出，桃捷除積極向交通部、經濟部申請紓困補助之外，也實施撙節措施，於4月6日至6月14日調整直達車離峰時間班距，總計減少直達車共3780趟次，希望在撙節成本和旅客服務中求取平衡，同時紓解公司營運壓力。

鄭文燦今天也替桃園捷運公司向中央喊話，他說，機場現在出國跟入境的旅客每天不到2牽人，所以機捷運量也呈現大幅衰退，目前衰退率大概是6成，2月、3月、4月三個月的營收降了1億7500萬元，可以講也跟機場一樣是重災區，「我們希望比照機場產業，也能夠給機捷紓困，讓他們可以度過這個困難。」

桃園機場 機場捷運 機捷

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