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退學生涉虐貓事件被起訴 校方喊冤盼外界勿被誤導

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣私立仁德醫專今天鄭重澄清，強調涉及新竹虐貓事件的儲姓學生早已因曠課嚴重、操行不及格被退學，更非學校的「陽光大使」。報系資料照
苗栗縣私立仁德醫專今天鄭重澄清，強調涉及新竹虐貓事件的儲姓學生早已因曠課嚴重、操行不及格被退學，更非學校的「陽光大使」。報系資料照

涉嫌參與虐貓、殺貓案件的儲姓男子最近被新竹檢方追加起訴，全案引起外界及愛貓人士高度關切，不料儲男曾就讀的苗栗縣私立仁德醫專也意外遭波及，甚至還誤傳他是學校的「陽光大使」；校方今天鄭重澄清，強調這名學生因缺曠課嚴重、操行不及格，早在107學年就被學校退學，希望外界不要被誤導。

新竹縣彭姓男子前年底到去年間陸續撿拾、領養幼貓並涉嫌將這些貓虐殺，凶殘作法引發社會公憤，去年底新竹地檢署將彭男依違反動物保護法提起公訴，另外儲姓、梁姓男子被檢警查出是共犯，多次領養貓交由彭姓男子施虐，還幫忙拍影片，最近也被檢方依動保法追加起訴。

仁德醫專指出，部分媒體報導指涉案的儲姓男子是學校的「陽光大使」，影響校譽且造成校方困擾，這名學生106學年入學，但缺曠課情況十分嚴重，107學年上半年就因為曠課超過規定、操行成績不及被退學。

校方強調，校內由學生主辦的「陽光大使」，每個學生都可參加選拔，這名學生當年報名並po臉書，但並非校內選拔產生出的陽光大使，也非在校生，相關報導造成校方困擾並影響校譽，希望外界不要誤會。

苗栗縣私立仁德醫專今天鄭重澄清，強調涉及新竹虐貓事件的儲姓學生早已因曠課嚴重、操行不及格被退學，更非學校的「陽光大使」。報系資料照
苗栗縣私立仁德醫專今天鄭重澄清，強調涉及新竹虐貓事件的儲姓學生早已因曠課嚴重、操行不及格被退學，更非學校的「陽光大使」。報系資料照

新竹 動保法 苗栗縣

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