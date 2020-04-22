新竹縣府推線上查詢網站 落實建照審查行政透明

新竹縣政府今天啟用建造執照行政透明線上查詢系統網站（http://hcc.seven.com.tw/），公開透明化新竹縣建造執照及雜項執照審查流程，讓民眾能隨時隨地查詢掌握申請案件的進度，並採行政與技術分立原則，以往供公眾使用的建築執照審查需要30天，之後可縮短到7天內，大大提升行政效率。

縣長楊文科表示，「建築管理業務精進三部曲」就是「簡政便民」、「公開透明」以及「提升效率」，過去所有建築執照申請都是經過建築師協助技術審查，再到行政的建管單位重複審查，流程非常長，民眾因不清楚流程而誤解，認為建管單位刻意刁難，透過建築執照線上查詢系統網站啟用，讓民眾對於審查流程一目了然，是縣府在技術審查及行政上的改善，相信會得到民眾的認同。

縣政工務處表示，「簡政便民」部分已請新竹縣建築師公會在縣府設置建管法令諮詢服務處，對於有建築管理相關疑問的民眾，能提供適當建議方案；「公開透明」部分就是線上查詢網站，讓民眾可隨時隨地查詢掌握申請案件的進度，公開透明化新竹縣建造執照及雜項執照審查流程。

至於「提升效率」部分，工務處表示過去，以往審查方式是相關的圖說經過建築師公會協檢後，送進縣政府承辦單位，承辦單位仍要將圖說再檢視一次，等於做兩次工，未來依據建造執照核發的行政與技術分立原則，建築師公會協檢過的圖將進行彌封，縣府相關承辦單位僅針對書面資料核對，進而提高執照核發效率，而工務處也將加強稽查，在執照核發一個月內，提高稽查比例，做好把關。