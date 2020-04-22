車輛違停、找寵物都要廣播 桃園區通令各里長避免動用
桃園市桃園區公所近日發文給79個里的里辦公室，提到里辦公室廣播器應以災害防救、政令宣導等公共事務為主，如為違規停車、寵物走失等「避免動用廣播器引發民怨」，不少里長接到公文覺得兩難，市議員林政賢今天也在議會質詢此事，認為有時里長基於人情請託幫忙廣播，如此公文一出，有點不近人情，第一線里長難為。
桃園區長陳玉明解釋，部分民眾掉皮包、貓咪走失等都要找里長廣播，里長疲勞轟炸，也難做人，公所發此文是希望里長們能斟酌處理，並非大小事都要找里長管播，也可以有所依據跟民眾溝通，「讓里長好做事」，否則貿然廣播又被罵，很尷尬。
桃園區公所日前發文給各里辦公處，提到近2年1999市政信箱民眾投訴里辦公處廣播器使用問題，依據桃園市各區里辦公處廣播器使用管理注意事項第4點規定「廣播內容應簡明扼要，並以災害防救、政令宣導、緊急事故或其他維護公眾事務為主....」，「本區因人口密集，為維護民眾居家安寧，如為違規停車、廟事、寵物走失，或其他非屬公眾事務，請通知主管機關，避免動用廣播器引發民怨」。
此公文一出，里長意見不一，有里長認為，若依法執行，不近人情，若依照民眾需求廣播，又會被其他里民抱怨太吵，也有里長無奈地方鄰近夜市，違規停車狀況多「廣播不廣播都為難」，另有里長因為里上沒有設置廣播系統，並無衍生此困擾。
桃園區公所指出，桃園區共79個里，共有53個里設置廣播系統，區長陳玉明說，此公文並非禁止使用，而是希望里長更能有所依循並斟酌處理，因為不少里長被民眾要求要廣播找毛小孩、違規停車等事項，但才廣播完就被投訴，里長夾在中間確實為難，因此此公文通知里長若有災防等重大事項才要廣播，讓里長可據此委婉告知里民。
中壢區同為都會區型態，里長吳宏國說，中壢也有里長廣播被民眾投訴的狀況，尤其選舉期間，若宣傳市政說明會等活動，也可能被對手檢舉，有些狀況是新手里長不懂拿捏廣播「眉角」，公所會與里長溝通，廣播應以公共議題為主，不該是私人事務。
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