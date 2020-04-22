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逾5萬人受惠 桃園加發弱勢生活補助1500元入帳

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
行政院推出防疫期間關懷弱勢加發生活補助計畫，桃園市政府依據中央提供補助名冊，從4到6月將加發每月1500元生活補助，桃園市符合資格者共5萬1984人，第1個月已經入帳。記者張裕珍／攝影
行政院推出防疫期間關懷弱勢加發生活補助計畫，桃園市政府依據中央提供補助名冊，從4到6月將加發每月1500元生活補助，桃園市符合資格者共5萬1984人，第1個月已經入帳。記者張裕珍／攝影

新冠肺炎疫情衝擊弱勢民眾生活，行政院推出防疫期間關懷弱勢加發生活補助計畫，桃園市政府依據中央提供補助名冊，從4到6月將加發每月1500元生活補助，市府社會局指出，桃園市符合資格者共5萬1984人，不須額外提出申請，市府將直接以撥入受補助者帳戶方式辦理，第1個月1500元已經在近日撥付入帳，提醒民眾多加留意。

市府社會局指出， 加碼補助生活津貼對象包括109年3月領有身障者生活補助、中低收入老人生活津貼、弱勢兒童及少年生活扶助、弱勢家庭兒童及少年緊急生活扶助、低收入戶及中低收入戶內未滿18歲之兒童與少年，以上發放對象須未接受全額公費安置，市府後續將配合中央經費撥款進度，持續分批撥付關懷弱勢加發生活補助款。

社會局提醒，如果民眾今年4月、5月、6月才取得符合資格者，則按月分別核發1,500元，撥入受補助者帳戶；同時具有多重福利身分者，每人每月僅發放1次，符合加發生活補助的弱勢民眾，免再提出申請，將直接撥入受補助者帳戶方式辦理。

另中央針對受隔離、檢疫者發放防疫補償金，由地方各區公所受理，並由市府社會局彙整，迄今桃園市已受理5576件申請案，資格為受隔離或檢疫者未違反隔離或檢疫相關規定，且未支領薪資或依其他法令規定性質相同之補助者，可於接受隔離或檢疫結束日次日起2年內，至線上申辦系統或受隔離檢疫結束時的所在地區公所臨櫃申辦。

依照中央規定為照顧生活不能自理的受隔離或檢疫者，而請假或無法從事工作家屬，於照顧期間未支領薪資或未領取其他性質相同補助者，也可請領照顧者防疫補償金。

補償金 薪資 低收入戶

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