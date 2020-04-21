快訊

直播／國防部長嚴德發為軍艦染疫自請處分 率將領鞠躬道歉

鬧脾氣大賽？美拔WHO銀根 恐加劇全球健康不平等

桃觀光導覽9即時影像瀏覽夯 周六起新增紅黃綠人潮燈號

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市府觀旅局決定周六25日起在「桃園觀光導覽網」9處即時影像景點（見圖），新增紅黃綠「景點人潮警示燈號」，讓民眾旅遊依據。記者曾增勳／翻攝
桃園市府觀旅局決定周六25日起在「桃園觀光導覽網」9處即時影像景點（見圖），新增紅黃綠「景點人潮警示燈號」，讓民眾旅遊依據。記者曾增勳／翻攝

為防範旅遊景點人潮聚集，桃園市觀光旅遊局在全市9處熱門景點建置定點即時影像系統，清明連假及周休發揮人流管制功能，已成為許多民眾做為是否旅遊依據，市府觀旅局長楊勝評今天下午表示，該局決定本周六（25日）起，在「桃園觀光導覽網」新增紅黃綠燈景點人潮警示燈號，讓民眾更清楚掌握桃園熱門景點人潮和旅遊依據。

桃園市觀旅局在桃園觀光導覽網上，已完成大溪老街石門水庫、拉拉山、角板山、虎頭山、小烏來天空步道、小烏來寰宇平台、大溪橋及後慈湖9處熱門觀光景點即時影像系統，9支定點即時影像，讓旅客掌握當下人潮及分流管制，受到遊客歡迎，上網瀏覽超過百萬人次。

楊勝評表示，為提升桃園觀光景區人潮分流掌握，25日起將在觀光導覽網新增「景點人潮警示燈號」，透過大數據掌握各時段各景點人潮，在人流管制最高值的百分之五十以下顯示綠燈、百分之五十到六十顯示黃燈、百分之六十以上顯示紅燈，燈號每小時變動1次，3燈號顯示該景點即時人潮擁擠程度，提供民眾旅遊參考。

桃園市府觀旅局決定周六25日起在「桃園觀光導覽網」9處即時影像景點（見圖），新增紅黃綠「景點人潮警示燈號」，讓民眾旅遊依據。記者曾增勳／翻攝
桃園市府觀旅局決定周六25日起在「桃園觀光導覽網」9處即時影像景點（見圖），新增紅黃綠「景點人潮警示燈號」，讓民眾旅遊依據。記者曾增勳／翻攝
桃園市府觀旅局決定周六25日起在「桃園觀光導覽網」9處即時影像景點（見圖），新增紅黃綠「景點人潮警示燈號」，讓民眾旅遊依據。記者曾增勳／翻攝
桃園市府觀旅局決定周六25日起在「桃園觀光導覽網」9處即時影像景點（見圖），新增紅黃綠「景點人潮警示燈號」，讓民眾旅遊依據。記者曾增勳／翻攝

石門水庫 烏來 大溪老街

延伸閱讀

桃園智慧遊APP添大數據警示 風景區防疫掌握人潮

行程先部署 桃園智慧遊不掃興

桃景點湧10萬人啟動影像監測 5景點爆滿減半控制人流

慘！桃園觀旅業 3家撐不下去

相關新聞

影／一張古道導覽地圖 錯誤百出 遊客霧煞煞

苗栗社區大學山城古道志工隊近3年來維護楔隘古道發現，古道入口處設立一張古（步）道導覽圖，竟錯誤百出，方位錯置，地名寫錯字...

疫情影響大眾運輸營運不佳 桃捷恐虧損議員要求減薪

新冠肺炎疫情持續延燒，桃園市公車周末搭乘率跌3至4成，串聯桃園機場的桃園捷運公司也抵擋不住，自2月以來，運量逐漸下滑。許...

新竹縣高效率 全民督工案件只要一天就完成

新竹縣政府參與行政院公共工程委員會「108年全民監督公共工程業務」、「工程施工查核小組」績效考核，分別獲「甲等」、「優等...

防疫人員很辛苦 鄭文燦宣布：加發防疫津貼

桃園市長鄭文燦今天上午前往八德區公所實際申請操作手機綁健保卡網路預訂口罩流程，隨後視察八德區調解委員會防疫整備情況，稱許...

桃園罕見人行道可以停車？工務段：公共設施帶不是違停

馬路白色邊線外的人行道可以停車？桃園市復興區慈湖至頭寮（台7線）約1公里長路段沒停車格，住家、店家最近頻接到違停告發單，...

桃園智慧遊APP添大數據警示 風景區防疫掌握人潮

桃市府觀光旅遊局長楊勝評指出，為做好防疫工作，這周六、日、五一勞動節連假與接下來的假日，16個風景區除了透過原有的車流管...

影／福特中壢廠明停工 鄭文燦：要保障800員工工作權

新冠肺炎衝擊，福特六和汽車零組件供應鏈斷裂，桃園中壢廠明日起停工連帶影響交車，桃園市長鄭文燦今主持防疫會議表示，勞動局已...

風雲社團／生香文教協會 補助弱勢學才藝

桃園市一群工商企業、教育、文化界人士發起成立的桃園市生香文教關懷協會，13年來默默關懷弱勢孩子學才藝，每年捐款補助國小開設課後才藝課程，免費讓弱勢孩童學習各種才藝專長，今年補助更擴大達39校、開設42班，至今培植孩子6000人，啟發部分學童藝術專長潛力，開創人生新的道路。

苗栗爭取9案補助 林佳龍先回5案

苗栗縣政府昨天趁立法院交通委員會考察交通建設機會，一口氣提出9案建請中央協助，總經費逾20億元，到場的交通部長林佳龍等人座談，結論初步回應5案，另4案由縣府再與中央單位協調後辦理。

竹市節能設備汰換 最高補助百萬

新竹市府107年推動住商節電行動計畫，2年來針對服務業（不含住宅、製造業及農林漁牧）汰換補助節電量達1058萬度，減碳量約563萬公斤，將近14座大安森林公園一年吸碳效果。

桃園觀光工廠慘 盼補助快來

新冠疫情衝擊，桃園觀光工廠和食品業成為重災區，平均來客數不到五成，市府昨天與業者座談，業者表示目前最急迫是薪資和營業補助，希望能像天降甘霖快一點拿到，市長鄭文燦表示會全力協助觀光工廠和食品業紓困。

行程先部署 桃園智慧遊不掃興

近來天氣好，桃園市景點假日遊客多，大溪老街、復興區角板山、巨木森林等風景區見人潮，因公有停車場總量管制，最高只能使用60%停車空間，不少遊客到現場才知道，被擋在停車場外，抱怨資訊不暢通、很掃興。

熱門新聞

磐石艦官兵女友據悉確診 台南市預做封城準備

蘭嶼小男生穿傳統丁字褲表演影片遭YouTube下架 國小師怒了

影／確診足跡欠完整 謠言害歸仁市場遭殃

獨／國際向新北求援 「Yu Ih Hou」寄防疫物資秀國旗

影／福特中壢廠明停工 鄭文燦：要保障800員工工作權

影／基隆大樓掉水泥塊 路人驚恐

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。