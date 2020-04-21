桃觀光導覽9即時影像瀏覽夯 周六起新增紅黃綠人潮燈號
為防範旅遊景點人潮聚集，桃園市觀光旅遊局在全市9處熱門景點建置定點即時影像系統，清明連假及周休發揮人流管制功能，已成為許多民眾做為是否旅遊依據，市府觀旅局長楊勝評今天下午表示，該局決定本周六（25日）起，在「桃園觀光導覽網」新增紅黃綠燈景點人潮警示燈號，讓民眾更清楚掌握桃園熱門景點人潮和旅遊依據。
桃園市觀旅局在桃園觀光導覽網上，已完成大溪老街、石門水庫、拉拉山、角板山、虎頭山、小烏來天空步道、小烏來寰宇平台、大溪橋及後慈湖9處熱門觀光景點即時影像系統，9支定點即時影像，讓旅客掌握當下人潮及分流管制，受到遊客歡迎，上網瀏覽超過百萬人次。
楊勝評表示，為提升桃園觀光景區人潮分流掌握，25日起將在觀光導覽網新增「景點人潮警示燈號」，透過大數據掌握各時段各景點人潮，在人流管制最高值的百分之五十以下顯示綠燈、百分之五十到六十顯示黃燈、百分之六十以上顯示紅燈，燈號每小時變動1次，3燈號顯示該景點即時人潮擁擠程度，提供民眾旅遊參考。
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