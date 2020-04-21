苗栗撐起保護傘 兩年完成國中女生全施打HPV

子宮頸癌居苗栗縣女性癌症主要死因第12位，施打2價子宮頸疫苗（HPV）是預防最有效辦法之一。苗栗縣政府今年預計公費施打全縣國中1年級、3年級女生4700名，加上去年完成國中2年級女生2001人接種，苗栗縣完成HPV最具防護效果的國中階段施打拼圖。

苗栗縣長徐耀昌、秘書長陳斌山、衛生局長張蕊仙等人今天上午在公館國中，啟動今年公費接種HPV，對象是國1、國3女生，徐耀昌說，苗栗縣前年每10萬人中約有3.1人死於子宮頸癌，居女性癌症主要死因第12位， 今年透過學校宣導及衛教包，希望學生及家長了解，獲得同意接種，今年預計公費接種4700人，規畫明年起國1下學期起施打HPV，撐起「保護傘」。 苗栗縣政府今天啟動公費施打HPV，縣長徐耀昌等人到公館國中巡視宣導。記者范榮達／攝影