不讓憨兒失望！桃園郵局協助推廣手工玫瑰花
桃園市中壢區真善美社福基金會每年母親節義賣都會推出憨兒手作玫瑰花，今年更多了自己栽種的多肉植物，卻因為遇上新冠肺炎疫情，截至四月中為止銷售量不及往年的一成。桃園郵局內壢服務團隊看見真善美的困境，特別號召八家郵政支局聯合推廣這個愛心活動。
這是桃園郵局第六年與真善美合作母親節義賣。今天在內壢郵局外的義賣活動，受到疫情影響，憨兒也都無法外出，義賣活動全靠郵局同仁撐場。
憨兒手作商品有單支的手工玫瑰花、鉛筆玫瑰花、還有療癒的多肉植物，價格10元到600元，除可送給媽媽一份公益好禮，真善美基金會也在募集1萬朵萬憨兒手工花，要送給桃園抗疫責任醫院的醫護人員，邀請大家認購，給他們一個肯定，或也能捐出花朵，參與送愛挺醫護的活動。愛心洽詢專線：03-4561455分機238。
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