影／一張古道導覽地圖 錯誤百出 遊客霧煞煞

苗栗社區大學山城古道志工隊近3年來維護楔隘古道發現，古道入口處設立一張古（步）道導覽圖，竟錯誤百出，方位錯置，地名寫錯字，古道名稱新舊混雜，讓登山民眾霧煞煞。苗栗縣政府文化觀光局指出，經查該解說牌在2016年施作，文觀局針對民眾建議修正地方，將解說牌面重新製作，牌面內容將跟苗栗社大古道志工隊與相關文史工作者請益。

苗栗社區大學山城古道志工隊指出，近30年來，政府推動古道觀光熱潮，苗栗縣鳴鳳山古道群是熱門古道之一，位在獅潭鄉的「楔隘古道」，古道入口處的步道指標卻錯誤百出。

古道志工隊成員說，維護古道時，偶爾有遊客站在地圖前面站很久「這條路要怎麼走？」才發現原來步道導覽圖方位東西向錯置，步道名稱新舊混雜，還有地名錯誤，讓遊客霧煞煞。

苗栗社區大學主任戴文祥說，正確的用字代表土地歷史文化息息相關，一字之差，差之毫釐，失之千里。地圖中將延平古道上地名「王屋」，錯寫成「黃厝」，當地人家是姓「王」，用語也不恰當，「厝」是閩南人用語，客家人是用「屋」，應該是「王屋」。

戴文祥說，步道名稱新舊並陳，讓遊客搞不清楚。「南長城古道」與「南隘勇古道」，這是不同年代時期導覽指標，地圖寫「南隘勇古道」，一旁指標卻寫「南長城古道」，建議應該新舊並陳，才不會造成重疊混亂。

戴文祥說，八達嶺古道最早期名稱，現在稱「龍骨古道」，在地人稱「龍峎」，山裡稜線，比較契合土地真實狀況；錫隘古道應是「楔隘古道」，早年楔跟錫發音接近，「錫隘」跟土地文化生活關係沒有。「楔隘」指兩個隘口之間再插一個隘口，加強防守之意，也有人認為「錫隘」使用多年，改成楔隘，讓民眾不清楚，過度期可以並置，「楔隘（錫隘）古道」。

楔隘古道最有名七十二段，砌石為階，鑿石為梯，上方有句客家諺語「上崎觸鼻孔，下崎髻鬃」，形容地形陡峭，上坡時鼻子會碰到前面人的腳，下坡時髮髻會碰到後面的人。這句諺語也有錯字，「鼻公」鼻子意思，而不是「鼻孔」。