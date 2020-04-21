快訊

川普如何「救石油」? 倒貼負油價與「油滿為患」的美國困擾

中職／索沙承認故意砸郭嚴文 當下情緒高漲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／一張古道導覽地圖 錯誤百出 遊客霧煞煞

聯合報 / 記者劉星君／苗栗即時報導
地圖中將延平古道上地名「王屋」，錯寫成「黃厝」，當地人家是姓「王」，用語也不恰當，「厝」是閩南人用語，客家人是用「屋」，應該是「王屋」。記者劉星君／攝影
地圖中將延平古道上地名「王屋」，錯寫成「黃厝」，當地人家是姓「王」，用語也不恰當，「厝」是閩南人用語，客家人是用「屋」，應該是「王屋」。記者劉星君／攝影

苗栗社區大學山城古道志工隊近3年來維護楔隘古道發現，古道入口處設立一張古（步）道導覽圖，竟錯誤百出，方位錯置，地名寫錯字，古道名稱新舊混雜，讓登山民眾霧煞煞。苗栗縣政府文化觀光局指出，經查該解說牌在2016年施作，文觀局針對民眾建議修正地方，將解說牌面重新製作，牌面內容將跟苗栗社大古道志工隊與相關文史工作者請益。

苗栗社區大學山城古道志工隊指出，近30年來，政府推動古道觀光熱潮，苗栗縣鳴鳳山古道群是熱門古道之一，位在獅潭鄉的「楔隘古道」，古道入口處的步道指標卻錯誤百出。

古道志工隊成員說，維護古道時，偶爾有遊客站在地圖前面站很久「這條路要怎麼走？」才發現原來步道導覽圖方位東西向錯置，步道名稱新舊混雜，還有地名錯誤，讓遊客霧煞煞。

苗栗社區大學主任戴文祥說，正確的用字代表土地歷史文化息息相關，一字之差，差之毫釐，失之千里。地圖中將延平古道上地名「王屋」，錯寫成「黃厝」，當地人家是姓「王」，用語也不恰當，「厝」是閩南人用語，客家人是用「屋」，應該是「王屋」。

戴文祥說，步道名稱新舊並陳，讓遊客搞不清楚。「南長城古道」與「南隘勇古道」，這是不同年代時期導覽指標，地圖寫「南隘勇古道」，一旁指標卻寫「南長城古道」，建議應該新舊並陳，才不會造成重疊混亂。

戴文祥說，八達嶺古道最早期名稱，現在稱「龍骨古道」，在地人稱「龍峎」，山裡稜線，比較契合土地真實狀況；錫隘古道應是「楔隘古道」，早年楔跟錫發音接近，「錫隘」跟土地文化生活關係沒有。「楔隘」指兩個隘口之間再插一個隘口，加強防守之意，也有人認為「錫隘」使用多年，改成楔隘，讓民眾不清楚，過度期可以並置，「楔隘（錫隘）古道」。

楔隘古道最有名七十二段，砌石為階，鑿石為梯，上方有句客家諺語「上崎觸鼻孔，下崎髻鬃」，形容地形陡峭，上坡時鼻子會碰到前面人的腳，下坡時髮髻會碰到後面的人。這句諺語也有錯字，「鼻公」鼻子意思，而不是「鼻孔」。

苗栗縣政府文化觀光局指出，文觀局針對民眾建議修正地方，進行解說牌面重新製作，牌面內容將跟苗栗社大古道志工隊與相關文史工作者請益。

苗栗社區大學山城古道志工隊近3年來維護楔隘古道發現，古道入口處設立一張古（步）道導覽圖，竟錯誤百出，方位錯置，地名寫錯字，古道名稱新舊混雜，讓登山民眾霧煞煞。記者劉星君／攝影
苗栗社區大學山城古道志工隊近3年來維護楔隘古道發現，古道入口處設立一張古（步）道導覽圖，竟錯誤百出，方位錯置，地名寫錯字，古道名稱新舊混雜，讓登山民眾霧煞煞。記者劉星君／攝影
苗栗社區大學山城古道志工隊近3年來維護楔隘古道發現，古道入口處設立一張古（步）道導覽圖，竟錯誤百出，方位錯置，地名寫錯字，古道名稱新舊混雜，讓登山民眾霧煞煞。記者劉星君／攝影
苗栗社區大學山城古道志工隊近3年來維護楔隘古道發現，古道入口處設立一張古（步）道導覽圖，竟錯誤百出，方位錯置，地名寫錯字，古道名稱新舊混雜，讓登山民眾霧煞煞。記者劉星君／攝影
楔隘古道最有名七十二段，砌石為階，鑿石為梯，上方有句客家諺語「上崎觸鼻孔，下崎髻鬃」，形容地形陡峭，上坡時鼻子會碰到前面人的腳，下坡時髮髻會碰到後面的人。諺語也有錯字，「鼻公」鼻子意思，而不是「鼻孔」。圖／讀者提供
楔隘古道最有名七十二段，砌石為階，鑿石為梯，上方有句客家諺語「上崎觸鼻孔，下崎髻鬃」，形容地形陡峭，上坡時鼻子會碰到前面人的腳，下坡時髮髻會碰到後面的人。諺語也有錯字，「鼻公」鼻子意思，而不是「鼻孔」。圖／讀者提供
苗栗社區大學山城古道志工隊近3年來維護楔隘古道發現，古道入口處設立一張古（步）道導覽圖，竟錯誤百出，方位錯置，地名寫錯字，古道名稱新舊混雜，讓登山民眾霧煞煞。記者劉星君／攝影
苗栗社區大學山城古道志工隊近3年來維護楔隘古道發現，古道入口處設立一張古（步）道導覽圖，竟錯誤百出，方位錯置，地名寫錯字，古道名稱新舊混雜，讓登山民眾霧煞煞。記者劉星君／攝影
苗栗社區大學山城古道志工隊近3年來維護楔隘古道發現，古道入口處設立一張古（步）道導覽圖，竟錯誤百出，方位錯置，地名寫錯字，古道名稱新舊混雜，地圖方位東西錯置，方向指引直接將東、西方顛倒。記者劉星君／攝影
苗栗社區大學山城古道志工隊近3年來維護楔隘古道發現，古道入口處設立一張古（步）道導覽圖，竟錯誤百出，方位錯置，地名寫錯字，古道名稱新舊混雜，地圖方位東西錯置，方向指引直接將東、西方顛倒。記者劉星君／攝影

文史工作者 苗栗縣 社區大學

延伸閱讀

抗疫不忘學習！苗栗社大周邀請大家來百年古道尋寶趣

獲原民會允諾協助 達仁鄉可望分配阿朗壹古道80名額

林口也有絕美海景！免爬山輕鬆俯瞰「觀海秘境」 海天一色無敵視野堪比好望角

信義鄉神阿古道將修復 觀光再造亮點

相關新聞

影／一張古道導覽地圖 錯誤百出 遊客霧煞煞

苗栗社區大學山城古道志工隊近3年來維護楔隘古道發現，古道入口處設立一張古（步）道導覽圖，竟錯誤百出，方位錯置，地名寫錯字...

疫情影響大眾運輸營運不佳 桃捷恐虧損議員要求減薪

新冠肺炎疫情持續延燒，桃園市公車周末搭乘率跌3至4成，串聯桃園機場的桃園捷運公司也抵擋不住，自2月以來，運量逐漸下滑。許...

新竹縣高效率 全民督工案件只要一天就完成

新竹縣政府參與行政院公共工程委員會「108年全民監督公共工程業務」、「工程施工查核小組」績效考核，分別獲「甲等」、「優等...

防疫人員很辛苦 鄭文燦宣布：加發防疫津貼

桃園市長鄭文燦今天上午前往八德區公所實際申請操作手機綁健保卡網路預訂口罩流程，隨後視察八德區調解委員會防疫整備情況，稱許...

桃園罕見人行道可以停車？工務段：公共設施帶不是違停

馬路白色邊線外的人行道可以停車？桃園市復興區慈湖至頭寮（台7線）約1公里長路段沒停車格，住家、店家最近頻接到違停告發單，...

桃園智慧遊APP添大數據警示 風景區防疫掌握人潮

桃市府觀光旅遊局長楊勝評指出，為做好防疫工作，這周六、日、五一勞動節連假與接下來的假日，16個風景區除了透過原有的車流管...

影／福特中壢廠明停工 鄭文燦：要保障800員工工作權

新冠肺炎衝擊，福特六和汽車零組件供應鏈斷裂，桃園中壢廠明日起停工連帶影響交車，桃園市長鄭文燦今主持防疫會議表示，勞動局已...

風雲社團／生香文教協會 補助弱勢學才藝

桃園市一群工商企業、教育、文化界人士發起成立的桃園市生香文教關懷協會，13年來默默關懷弱勢孩子學才藝，每年捐款補助國小開設課後才藝課程，免費讓弱勢孩童學習各種才藝專長，今年補助更擴大達39校、開設42班，至今培植孩子6000人，啟發部分學童藝術專長潛力，開創人生新的道路。

苗栗爭取9案補助 林佳龍先回5案

苗栗縣政府昨天趁立法院交通委員會考察交通建設機會，一口氣提出9案建請中央協助，總經費逾20億元，到場的交通部長林佳龍等人座談，結論初步回應5案，另4案由縣府再與中央單位協調後辦理。

竹市節能設備汰換 最高補助百萬

新竹市府107年推動住商節電行動計畫，2年來針對服務業（不含住宅、製造業及農林漁牧）汰換補助節電量達1058萬度，減碳量約563萬公斤，將近14座大安森林公園一年吸碳效果。

桃園觀光工廠慘 盼補助快來

新冠疫情衝擊，桃園觀光工廠和食品業成為重災區，平均來客數不到五成，市府昨天與業者座談，業者表示目前最急迫是薪資和營業補助，希望能像天降甘霖快一點拿到，市長鄭文燦表示會全力協助觀光工廠和食品業紓困。

行程先部署 桃園智慧遊不掃興

近來天氣好，桃園市景點假日遊客多，大溪老街、復興區角板山、巨木森林等風景區見人潮，因公有停車場總量管制，最高只能使用60%停車空間，不少遊客到現場才知道，被擋在停車場外，抱怨資訊不暢通、很掃興。

熱門新聞

磐石艦官兵女友據悉確診 台南市預做封城準備

網美景點抹茶山人滿為患 林管處決定「管車不管人」

月薪達4萬！彰化農業師傅留用多 今年再招聘9人

若疫情嚴重北北基宜桃同步封城？ 鄭文燦回應了

蘭嶼小男生穿傳統丁字褲表演影片遭YouTube下架 國小師怒了

影／福特中壢廠明停工 鄭文燦：要保障800員工工作權

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。