疫情影響大眾運輸營運不佳 桃捷恐虧損議員要求減薪

新冠肺炎疫情持續延燒，桃園市公車周末搭乘率跌3至4成，串聯桃園機場的桃園捷運公司也抵擋不住，自2月以來，運量逐漸下滑。許多議員詢問，桃捷公司是否跟進減薪？董事長劉坤億回應，桃捷已施行減班對策，因此原不考慮減薪計畫，營運受損部分將會向中央申請紓困補助。

桃園捷運受疫情波及，營運量大減，與去年同期運量相比較，今年2月減少23%、3月減少47%、4月更是大跌58%。國營的中華航空，宣布無論主管或基層員工皆共體時艱減薪，不少議員直問「公營的桃捷是否也要跟進？」

市議員處春來指出，桃捷公司1月盈餘506萬，2月疫情爆發已夭折一半，3月更是剩下三分之一，雖然責任不在桃捷公司，但該如何應對總需有對策，且在眾多行業停滯、倒閉的狀況下，公營公司如不減薪，社會觀感不佳；市議員蔡永芳指出，現在離峰時段的桃捷直達車，一班僅約載運7人，等於是開一班虧一班。

劉坤億回應，桃捷通車3年來，運量50%來自出入境旅客，即便公司已減班，但同仁工作量並無減少，車子照跑需維修，所有例行性工作必須照做，另還有防疫工作需施行，因此並沒有實施減薪的計畫，但他個人減薪是沒問題。今天許多議員提出建議，劉說，將會參考其他軌道同業作法，評估、研擬相關作為，再提報董事會審議。

據經濟部核算，因旅客數減少，桃捷公司2、3月份票箱收入減少1.18億元，劉預估，4月份可能光一個月就恐損失約1億元。他表示，自4月6日起已減班，且直達車離峰時間班距從每15分鐘拉大到30分鐘一班，平常日直達車更已減少59班，將向中央爭取紓困補助。

不僅桃捷施行減班，由於搭乘公車人數大減，桃園市區公車自2月初至今，各營運路線減少1成5至3成不等運量，桃園客運及中壢客運陸續向桃園市政府交通局提出減班計畫，部分路線自4月6日起至7月15日減班15%行駛；桃園市免費公車「樂活巴」更是因載客量減少，將自5月1日起減班30％。