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新竹縣高效率 全民督工案件只要一天就完成

聯合報 / 記者張雅婷／新竹即時報導
新竹縣政府參與行政院公共工程委員會「108年全民監督公共工程業務」、「工程施工查核小組」績效考核，分別獲「甲等」、「優等」的佳績，創下連續7年非直轄市第1名紀錄。圖／新竹縣府提供
新竹縣政府參與行政院公共工程委員會「108年全民監督公共工程業務」、「工程施工查核小組」績效考核，分別獲「甲等」、「優等」的佳績，創下連續7年非直轄市第1名紀錄。圖／新竹縣府提供

新竹縣政府參與行政院公共工程委員會「108年全民監督公共工程業務」、「工程施工查核小組」績效考核，分別獲「甲等」、「優等」的佳績，創下連續7年非直轄市第1名紀錄。新竹縣長楊文科表示，工程會規定全民督工案件處理天數為12工作天，新竹縣平均處理天數只有一天，工務處同仁積極作法值得肯定。

工務處長林鶴斯表示，「108 年全民監督公共工程業務」考核項目包括通報系統完整性、通報案件處理情形、執行運作機制，與特殊績效等，工務處為掌握時效性，在「全民督工窗口」訂定處理管控SOP，要求2天內勘查、3天內改善處理，比工程會規定12天積極；經統計108年度全民督工案件，平均處理天數為1.00天，較全國平均2.61天縮短時程1.61天。

為宣導全民監督公共工程，公共工程委員會推出「全民督工」App通報應用軟體，結合雲端地理圖台及GPS行動定位功能，民眾只要以智慧型手機下載安裝，透過「選地點」、「填內容」、「傳照片」、「完成送出」簡單4步驟，即時便利地反映施工不良的公共工程。林鶴斯舉例表示，去年4月竹東鎮工務處收到一名國二學生通報，某公共工程夜間交通警示不足，影響通行安全，後來「全民督工窗口」獲報後，一天內就改善完畢。

工務處表示，為使民眾通報內容與施工中的公共工程資訊緊密結合，工程會同步開發「地理圖資編繪功能」供各機關線上使用，提升標案座標資料正確性，有效提升督工案件定位及標案辨識正確率。民眾如發現公共工程施工缺失，皆可透過全民督工APP版本及0800-009 -609(諧音：督督工、來督工)免付費專線通報。

新竹縣政府參與行政院公共工程委員會「108年全民監督公共工程業務」、「工程施工查核小組」績效考核，分別獲「甲等」、「優等」的佳績，創下連續7年非直轄市第1名紀錄。圖／新竹縣府提供
新竹縣政府參與行政院公共工程委員會「108年全民監督公共工程業務」、「工程施工查核小組」績效考核，分別獲「甲等」、「優等」的佳績，創下連續7年非直轄市第1名紀錄。圖／新竹縣府提供

新竹 行政院

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