五一連假提早整備 林智堅會勘新竹動物園防疫
因應新冠肺炎防疫，新竹市立動物園已啟動在園人數2000人人流管制，配合紅外線體溫量測、入園消毒、密閉空間故事屋閉館及社交距離地貼指引，避免民眾群聚，兩周以來實行效果良好，為因應即將到來的五一連假，市長林智堅今前往會勘，確保防疫工作全面到位。
林智堅今除聽取動物園簡報各項防疫措施外，也走入園內確認動線，檢查園內洗手間包含洗手乳在內等清潔運品是否完備，並叮嚀動物園員工務必配戴口罩，注意自身的健康狀況，協助宣導配合各項防疫措施，保護好自己遊客的健康，希望透過滴水不漏的嚴謹防疫措施確保動物園營運不中斷。
動物園園長楊礎遠指出，園內除新增社交距離地貼，目前第一線票務員每天皆有配發口罩協助民眾量體溫，門口亦有設置LED面板顯示目前在園人數，若園內超過2000人，隨即啟動人數管制暫停進入，園內整點時也會發送防疫廣播提醒民眾注意，另外故事屋由於場地空間較為狹小且為密閉空間，因此暫時開放。
產發處長張力可指出，雖然動物園為戶外空間，空氣流通，仍需提醒民眾若已發燒或有相關上呼道症狀，務必要在家休養，若在入園時檢測到體溫高於37.5度，將會婉拒入園，園區人潮較多時也會啟動人數管制，防疫期間造成民眾不便，希望大家體諒、配合。
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