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防疫人員很辛苦 鄭文燦宣布：加發防疫津貼

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦（右下）在八德區公所首次申請操作手機綁健保卡網路預訂口罩流程，由區公所人員說明設定覺得很方便，呼籲市民申辦。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（右下）在八德區公所首次申請操作手機綁健保卡網路預訂口罩流程，由區公所人員說明設定覺得很方便，呼籲市民申辦。記者曾增勳／攝影

桃園市長鄭文燦今天上午前往八德區公所實際申請操作手機綁健保卡網路預訂口罩流程，隨後視察八德區調解委員會防疫整備情況，稱許該調委會每間採取透明隔板隔離防疫堪稱示範，他並代表接受宏亞食品捐贈防疫慰勞食品，鄭文燦表示，因為防疫人員超時工作很辛苦，市府在加班費、誤餐及手機費支持外，他決定設計防疫津貼，由各單位提出給予防疫人員防疫津貼。

鄭文燦前往八德區公所了解區公所代辦手機綁健保卡網路預訂口罩服務，他拿出手機及健保卡證件，實際操作申請設app上網買口罩，他覺得申請幾分鐘就完成非常方便，他提醒民眾，前往各區公所，服務人員幫忙設定綁健保卡幫家人買口罩，只要帶著手機、健保卡、身分證及戶口謄本「四寶」到各區公所申請後，就可幫家人買口罩。

他代表接受宏亞食品捐贈新貴派大格酥禮盒慰勞八德消防等第一線防疫人員，鄭文燦說，宏亞食品是他從小、讀國中每天都要經過的工廠，看到轉型為全國受歡迎觀光工廠，是八德觀光亮點，雖然受疫情影響，觀光工廠營收普遍下滑，仍感謝宏亞慷慨捐贈，他希望像消防員出勤壓力大、即便單次穿隔離衣後也要給了多休息，他將設計給予防疫人員防疫津貼。

鄭文燦隨後視察八德區公所調解委員會防疫整備情況，看到該調會以每間隔離調解，中間裝設透明隔板防疫，他覺得是各區調委會的示範，當聽到八德區調委會調解案件成功率上升，有信心達到八成時很高興，他說，是他把原八德代表會改裝為調委會格局，看到調解都要刷卡進入、配戴口罩、量體溫，落實各項防疫措施，統計防疫期間調解案件數無顯著減少，成功率卻提升，希望朝向調解八成成功率邁進。

他表示，感謝來自社會各界愛心支持第一線防疫人員，在防疫人員加班費、誤餐費、手機費補助之外，他也正在設計研擬發放防疫津貼，由各單位提出給予防疫人員防疫津貼，讓防疫工作更加落實；他也呼籲市民朋友發揮同理心，給予居家隔離檢疫民眾更大支持，避免貼標籤負面行為，全民攜手防疫。

桃園市長鄭文燦（左）感謝宏亞食品副總經理吳哲維（右）捐贈禮盒慰勞八德第一線防疫人員，他稱許宏亞是他從小經過的八德亮點。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（左）感謝宏亞食品副總經理吳哲維（右）捐贈禮盒慰勞八德第一線防疫人員，他稱許宏亞是他從小經過的八德亮點。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（中）首次操作手機綁健保卡網路預訂口罩流程覺得很方便，決定設計防疫津貼給予防疫人員。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（中）首次操作手機綁健保卡網路預訂口罩流程覺得很方便，決定設計防疫津貼給予防疫人員。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（中）視察八德區調解委員會防疫整備，看到透明隔板隔離防疫，與調解民眾打招呼，希望調解目標達八成。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（中）視察八德區調解委員會防疫整備，看到透明隔板隔離防疫，與調解民眾打招呼，希望調解目標達八成。記者曾增勳／攝影

健保卡 口罩 鄭文燦

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