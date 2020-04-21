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桃園罕見人行道可以停車？工務段：公共設施帶不是違停
馬路白色邊線外的人行道可以停車？桃園市復興區慈湖至頭寮（台7線）約1公里長路段沒停車格，住家、店家最近頻接到違停告發單，忍不住抱怨早就已經協調好可以停車，為什麼現在又不行？
市議員陳治文、公路總局復興工務段都證實過去協調結論可以停車，但是全台灣這種情形罕見，警方表示還是要等收到相關公文，進一步研議停車是否合法。
慈湖到頭寮之間的台7線環境單純，頭寮、慈湖都有停車場，這段路除了用餐的遊客和60多戶住家有停車需求，一般人不會特地把車停在這個路段，民眾認為警方最近幾次接到的檢舉可能是「達人」所為。大溪警分局說明，接到檢舉必須認定違停是否屬實，依規定告發。
市議員陳治文昨天邀集公路總局第一區養護工程處復興工務段、大溪警分局、福安里許漢宗里長等人會勘，工務段人員表示該路段2012年拓寬完工後，因為道路邊線為黃色不能停車，住家覺得很不方便，隔年召開協調會，決議把路邊原本的黃線改為白色，方便民眾停車。
復興工務段段長范又升今天說，當年協會的決議是同意認定白線外的公共設施，並非交通法規所指的人行道，而是「行人及公共設施帶」，就像路肩一樣，讓白線外超過2公尺寬的空間就可以停車。
工務段認為當年的決議是便民，可能是過了好幾年，一般人看見車輛停在鋪地磚的「人行道」上，直覺就是違停，連警方接到檢舉也認定是人行道，按違反道路交通管理處罰條例告發。
陳治文強調，復興工務段是設計、施工單位最清楚是不是人行道，警方應該採用協調會的決議註銷罰單，她會另外要求市府警察局、交通局提報道安會報按事實和早先的決議，做成可以停車的決議一勞永逸便民，不要再造成民怨，也讓警方面對檢舉時有執法的依據。
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